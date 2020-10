VIDEO Pogledajte kako su Funcuti dočekali igrače koji su srušili Hajduk

Priznajmo, Hajduk ne izgleda baš najbolje, no nitko nije očekivao da momčad koja se konstantno drži i gornjem dijelu tablice HNL-a može srušiti posljednjeplasirana momčad i to povratnik u HNL. No, Šibenik je u nedjelju dokazao drugačije.

Unatoč dobrom Hajdukovom otvaranju utakmice, momci u narančastim dresovima zasluženo su u Šibenik odnijeli tri boda otkinuta velikom rivalu.

Nakon pola sata igre i po jedne prilike s obje strane, Šibenčani su svoju odlučili kapitalizirati. Bili su izgubili loptu na sredini terena, a Emir Sahiti se zavukao iza leđa obrane Splićana pa pored Vuškovića ubacio u mrežu za 1-0, rezultat koji je ostao na poljudskom semaforu sve do kraja utakmice, a Funcuti su se potrudili da njihovi ljubimci ovu pobjedu zapamte zauvijek.

Tako su Šibenčanima najvatreniji navijači, koji zbog korona mjera nisu mogli na poljudske tribine organizirali povratak kakav Šibenik ne pamti. Bakljada, pjesma i pljesak na Šubićevcu dočekali su momčad za začelja koja je srušila veliki Hajduk uz opis:

"U krvi nam dišpet piva, samo nas nebo rastavit može!"