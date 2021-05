VIDEO Pogledajte kako se Ronaldo počastio Ferrarijem od 1,6 mil. eura

Dok su drugi trenirali, Cristiano Ronaldo je malo 'šopingirao'. I to jako lijepo i jako luksuzno. Naime, u društvu Juveovog predsjednika Andrea Agnellija, Ronaldo je otišao u grad Maranello u kojem je smješteno sjedište F1 giganta Ferrarija. Ondje se družio s Ferrarijevim vozačima Charlesom Leclercom i Carlosom Sainzom kojima je poklonio svoj dres.

No, to nije bilo ono što je najviše uzbudilo tamošnje novinare. Bila je to činjenica da je Ronaldo potrošio čak 1,6 milijuna eura u tih nekoliko sati druženja. Doduše, nije to učinio na ručku ili sličnome, već u salonu Ferrarijevih 'zvijeri'.

Portugalac se počastio novim Ferrarijem Monza SP2.

Riječ je o superautomobilu koja ima 799 konjskih snaga i postiže maksimalnu brzinu od 300 km/h, a do 100 km/h ubrzava za samo 2.9 sekundi.