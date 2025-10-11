VIDEO Pogledajte kako je Izraelac obranio dva penala Haalandu

Norveška je u Oslu u 8. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine uvjerljivo svladala Izrael 5:0, unatoč izostanku kapetana Martina Odegaarda.

U samom početku utakmice Norvežani su dobili idealnu priliku za rano vodstvo nakon što je sudac Simon Marciniak dosudio kazneni udarac. Izvođač je bio Erling Braut Haaland, no Izraelac Daniel Peretz obranio je njegov pokušaj. Nakon što je Haaland ponovno pokušao zbog prerano izlaska vratara s crte, Peretz je i drugi put zaustavio zvijezdu Manchester Cityja, održavši rezultat na 0:0. Taj detalj pogledajte OVDJE.

No, Norvešku to nije obeshrabrilo i uskoro je povela i to s dva autogola. Na listu strijelaca upisali su se Anan Khalaili (autogol, 18'), Idan Nachmias (autogol, 28'), dok je Erling Haaland na kraju ipak pogodio tri puta (27', 63', 72'), osiguravši Norveškoj uvjerljivu pobjedu.

Norveška je tako dodatno učvrstila svoju vodeću poziciju u skupini L, dok je Izrael izjednačen s Italijom koja ima dvije utakmice manje.