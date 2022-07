VIDEO Pas uletio među 100 biciklista na Tour de Franceu, prouzročio nesreću i ozljede

Na 12. etapi Tour de Francea dogodio se veliki incident. Naime, na kraju etape, dok je među biciklistima bila velika gužva, jedan pas se zaletio u grupu od minimalno stotinu biciklista i prouzročio padove i ispadanja nekolicine njih.

Slavna biciklistička utrka bližila se kraju, a Yves Lampaert zadobio je tešku ozljedu na nozi. Nakon toga je biciklist i opisao situaciju koja se događala biciklistima, ali ne toliko često.

Don't see this every day. A dog on the course at @LeTour! He appears to get away unscathed. @peacocktv #TDF2022 pic.twitter.com/KU5BwqAu74