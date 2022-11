VIDEO Ovo nije igrica, već NASCAR: Vozač je pomoću čudesnog trika pretekao petoricu

Vozač poznatih američkih utrka NASCAR-a Ross Chastain, izveo je jedan trik o kojem se priča u svjetskim medijima, a naučen je u videoigrici i zahvaljujući njemu je prošao kvalifikacije.

Radi se Nintendo GameCube konzoli i takozvanom 'šlepanju', kada stisnete gas i doslovno naslonite automobil na zaštitni vanjski zid. Ne morate se bojati od okretanja automobila u zavoju, a kad se radi o igrici, nema brige ni za štetu na automobilu koje će sigurno biti ako radite ovakve 'egzibicije'.

Uglavnom, Rossu Chastainu je pomoglo kada se pred kraj utrke prislonio uza zid trkališta Martinsville Speedway.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h