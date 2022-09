VIDEO Nezapamćen incident na NASCAR-u, vozač šakama tukao suparnika nakon utrke

NASCAR-ov ozač Andrew Grady napravio je neviđeni incident na utrci u Virginiji na Martinsville Speedwayu. Nakon utrke, Grady je napao drugog vozača, Daveya Callihana, koji ga je tijekom utrke prikliještio svojim bolidom te je izbačen iz utrke.

Grady je snimljen kako prilazi automobilu Callihana, trga zaštitnu rešetku na prozoru, a onda šakama udara svog protivnika.

