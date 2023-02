VIDEO Oršić i Ćaleta-Car vraćeni u prvu momčad. Navijači su primjetili značajan detalj

Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car mogu odahnuti. Nakon što ih je bivši trener Southamptona Nathan Jones poslao na tribine i bacio u B momčad, vratili su se u krug odabranih. Name, premierligaš je objavio snimku s treninga prve momčadi, a na njoj su i oba hrvatska nogometaša, nasmijana i treniraju.

Prema pisanju Daily Maila Ruben Selles, koji je i vodio ovaj trening, mogao bi ostati glavni trener nakon što je Jones dobio otkaz prošli vikend.

Podsjetimo, Oršić je prije mjesec dana došao u Southampton iz Dinama za odštetu koja uz bonuse može iznositi i deset milijuna eura. No, u prvoj momčadi upisao je samo četiri nastupa i tu je dobio neveliku minutažu.

📍 Staplewood Campus pic.twitter.com/wQTkdY2S63 — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 13, 2023

Kao novog trenera Southamptona mnogi su isticali Jessea Marscha (49), no on to ipak neće biti. Čini se da su pregovori propali jer se nisu uspjeli dogovoriti oko uvjeta ugovora.

Bilo kako bilo, Oršić i Ćaleta - Car ponovno su na radaru, a minute im trebaju. Sljedeću utakmicu Southampton igra u subotu kod Chelseaja.