VIDEO Novak Đoković šetao ulicom i dao novac sviraču. Navijači su oduševljeni gestom

Najbolji tenisač svijeta i nedavni osvajač Australian Opena Novak Đoković odmara se od obaveza na terenu, a trenutno se nalazi u Srbiji gdje puni baterije pred izazove koji ga očekuju. Nole je tako posjetio Novi Sad i prisustvovao koncertu Željka Samardžića, ali i prošetao ulicama 'srpske Atene'.

Tom prilikom donirao je novac uličnom sviraču, a ova njegova gesta završila je na društvenim mrežama s brojnim pozitivnim komentarima.

Ukoliko Đoković ostane prvi igrač svijeta do 27. veljače srušit će još jedan rekord. On, naime, prednjači po broju tjedana provedenih na prvom mjestu među tenisačima, ali postoji jedna tenisačica koja se može pohvaliti i duljom dominacijom u svom ženskom resoru.

Iako je završila igračku karijeru s 30 godina, legendarna Njemica Steffi Graf provela je na prvom mjestu WTA liste čak 377 tjedana, dakle dva više od Đokovića. No to je sad za Srbina sitnica i, rekli bismo, rutinski posao. On bi 20. veljače taj rekord mogao izjednačiti, a tjedan dana kasnije ga i nadmašiti.