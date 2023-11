VIDEO Modrić se srušio na travnjak nakon asistencije. Scena je zabrinula sve navijače Reala

Španjolski nogometni velikan Real Madrid preuzeo je vrh Primere nakon što je u susretu 14. kola nacionalnog prvenstva na gostovanju pobijedio Cadiz sa 3:0. Kraljevski klub je poveo već u 14. minuti golom Rodryga, a isti je igrač u 64. minuti na asistenciju Luke Modrića zabio za 2:0.

GALERIJA Modrić zbog ozljede napustio travnjak prije kraja utakmice

Sjajnu predstavu Rodrygo je okrunio u 74. minuti asistencijom za Judea Bellinghama za konačnih 3:0. Kapetan hrvatske reprezentacije za goste je igrao do 70. minute kada je umjesto njega u igru ušao Dani Ceballos. Modrić je pogodak omiljenog suigrača Rodryga za 2:0 proslavio podizanjem ruku u zrak, a onda je jednostavno sjeo na travnjak, što je zabrinulo sve navijače kraljeva.

Vrlo vjerojatno su u tom trenutku počeli njegovi problemi s umorom i preopterećenjem mišića pa ga je nedugo zatim zamijenio Dani Ceballos.

VEZANI ČLANCI:

- To je preopterećenje mišića. Samo to. Modrić je bio jako dobar. Danas je igrao na drugoj poziciji, bio je vrlo dobar u obrani - prenosi Ancelottijevu izjavu španjolski AS.

Video možete pogledati OVDJE.