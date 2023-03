VIDEO Škorić odbio zahtjev publike za izvede penal. Caktaš promašio za pobjedu Osijeka (0:0)

Nogometaši Osijeka i Šibenika u susretu su 26. kola HNL-a igrali 0-0. U vrlo lošoj utakmici s malo prilika najveće uzbuđenje dogodilo se sredinom drugog poluvremena kada domaći sastav nije iskoristio kazneni udarac. Matić je u 69. minuti nespretno startao na Miereza na samom rubu kaznenog prostora, a sudac Čulina je pokazao na bijelu točku.

Publika na stadionu Gradski vrt u tom je trenutku počela skandirati ime dugogodišnjeg kapetana Osijeka Mile Škorića zahtijevajući da on izvede najstrožu kaznu s obzirom da mu je ovo bila posljednja utakmica za momčad jer će karijeru nastaviti u Kini. Kristijan Lovrić, koji je trebao izvesti kazneni udarac, ponudio je Škoriću da on bude izvođač, no kapetan je to odbio, pa se kao novi izvođač ponudio Mierez koji je i izborio najstrožu kaznu. Video možete pogledati OVDJE.

Na kraju je ipak loptu uzeo Mijo Caktaš, a njegov udarac u sam donji lijevi kut vrhunskom je intervencijom obranio vratar Šibenika Lovre Rogić.

Treći Osijek sada ima 37 bodova, jedan više ofd četvrtog Varaždina, a 10 manje od drugog Hajduka, dok je deveti Šibenik na 24 boda, osam više od posljednje Gorice, a sedam manje od osme Lokomotive.

Uvjerljivo vodeći je Dinamo sa 56 bodova.