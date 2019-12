VIDEO Majku nije vidio tri godine, a onda su mu priredili ovo. Slomio se...

Košarkaš Miami Heata, Chris Silva (23), je kao tinejdžer, sa samo 16 godina, napustio rodni Gabon kako bi pokušao ostvariti američki san, a glavni cilj mu je bio zaigrati u NBA ligi.

Uspio je to ove godine kada je potpisao dvosmjerni ugovor s franšizom s Floride, a u 25 utakmica ostvaruje nešto više od tri poena po utakmici.

Uoči utakmice s Indianom, na treningu se dogodila scena koju više viđamo na filmskim platnima nego na košarkaškim terenima.

Naime, Silva je u sedam godina samo jednom vidio obitelj, kada je na dva tjedna posjetio rodni Gabon kako bi produžio vizu, a posljednje tri godine majku Carine nije vidio.

To su saznali glavni ljudi iz Miami Heata te u suradnji s NBA ligom odlučili prirediti Silvi predivno iznenađenje.

It’s been 3 years since @SilvaObame has seen his mother. Tonight they reunited and it was everything you could imagine and more.



Thanks to @NBA Commissioner Adam Silver and Sr. VP of Int Basketball Operations Kimberly Bohuny with the support of @NBA_Africa for making it happen. pic.twitter.com/aIFvIpgd3x