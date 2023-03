VIDEO Kakva večer za hrvatski nogomet: Mladi vatreni golčinom Baturine srušili Engleze!

Uz hrvatsku A-reprezentaciju, večeras su svoje utakmice igrale i U-21, U-19 te U-17 selekcija Hrvatske. Izbornik seniorske engleske reprezentacije Gareth Southgate opet je mogao svjedočiti porazu Engleske protiv Hrvatske, ovaj put u prijateljskom dvoboju U-21 momčadi u kojem su izabranici Igora Bišćana pobijedili 2:1

Jarnijevi momci na Euru

Nakon izrazito blijedo odigrane prijateljske utakmice protiv Izraela u Varaždinu u kojem su mogli biti sretni što je ostalo 0:0, mladi vatreni su na stadionu Fulhama Craven Cottageu odigrali fenomenalnu utakmicu u kojoj je pobjeda mogla izgledati i uvjerljivije. U samom uvodu Englezi jesu imali inicijativu i više prigoda, no utakmica je otišla u drugom smjeru u 34. minuti kad je Dinamov veznjak Martin Baturina izveo uvjerljivo najljepši potez utakmice. Nakon prekršaja Engleza namjestio je loptu na nekih 25 metara od suparničkog gola te postigao predivan, savršen pogodak iz slobodnjaka.

Congratulations to #Croatia U-21, as Igor Bišćan's youngsters win an away friendly (2:1) at England, courtesy of this great Baturina's strike (34'), and Beljo's penalty (53')! 🇭🇷👌



Enjoy. 🍿#U21EURO #Family pic.twitter.com/eigUmx2I4O