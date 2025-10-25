VIDEO Kakva bomba! Pogledajte jedan od najljepših golova na Maksmiru u novije vrijeme

Naši Portali
25.10.2025.
u 18:18

Antonio Maurić, 21-godišnji veznjak Istre 1961, postigao je spektakularan pogodak iz slobodnog udarca u dvoboju 11. kola HNL-a protiv Lokomotive. Njegova majstorija s više od 25 metara donijela je Puljanima izjednačenje i trasirala put prema velikom preokretu na Maksimiru

U utakmici 11. kola Hrvatske nogometne lige na Maksimiru, Istra je slavila protiv Lokomotive rezultatom 2:1, no susret će ostati upamćen po potezu koji je obilježio ne samo ovaj dvoboj, već i cijelu dosadašnju sezonu. Domaćini su bolje otvorili utakmicu i poveli već u 15. minuti. Nakon duge akcije i ubačaja Šituma, loptu u mrežu iz blizine pospremio je Aleks Stojaković, čime je Lokomotiva stekla ranu prednost i činilo se kako kontrolira tijek susreta. Gosti iz Pule teško su dolazili do prilika, a "Lokosi" su nastavili s pritiskom tražeći drugi pogodak kojim bi vjerojatno riješili pitanje pobjednika.

Ključni trenutak koji je prethodio Istrinom povratku dogodio se u 39. minuti, kada je Lokomotiva propustila nevjerojatnu priliku za povećanje vodstva. Nakon sjajne akcije, Katić je nesebično poslužio Krivaka koji se našao sam ispred vratara Kolića, no desetka Lokomotive je u situaciji "oči u oči" promašila cijeli gol. Taj promašaj skupo je koštao domaću momčad i, kako to u nogometu često biva, kazna je stigla na najspektakularniji mogući način, i to tik prije odlaska na odmor. Igrala se prva minuta sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je dosuđen slobodan udarac za Istru na udaljenosti od otprilike 25 metara od gola. Loptu je namjestio 21-godišnji Antonio Maurić, ljevak visok 187 centimetara koji nosi dres s brojem osam. Uslijedio je udarac koji se rijetko viđa na hrvatskim travnjacima. Lopta je u savršenom luku preletjela živi zid i završila neobranjivo u samim rašljama nemoćnog vratara Josipa Posavca. Bio je to pogodak koji su mnogi odmah prozvali golom sezone, apsolutna majstorija i "poslastica" o kojoj će se još dugo pričati. Komentari nakon utakmice bili su jednoglasni: takav udarac ne bi obranila ni dva vratara. POGODAK POGLEDAJTE OVDJE.

Taj fantastični gol u potpunosti je promijenio tijek utakmice. Puljani su u drugo poluvrijeme ušli s velikim samopouzdanjem, dok je Lokomotiva bila uzdrmana propuštenom prilikom i primljenim pogotkom. Inicijativa Istre isplatila se u 83. minuti, kada je Isaac Ayuma na asistenciju Frederiksena postigao pogodak za potpuni preokret i pobjedu od 2:1.
