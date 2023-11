VIDEO Je li Oriolik ozbiljno oštećen protiv Dinama? Ovo je sporna situacija o kojoj se priča

Aktualni hrvatski prvak Dinamo Zagreb bez problema plasirao se u četvrtfinale domaćeg Kupa. Modri su u gostima svladali Oriolik u Orlovcu s visokih 8:0. Stjepan Stubičan je zabio autogol u 25. minuti, a nakon toga je Josip Drmić iz penala u 28. i 40. minuti te golom u 42. minuti došao do hat-tricka. Zabili su još i Maxime Bernauer, Antonio Marin, Mahir Emreli i Sandro Kulenović.

GALERIJA Dinamo slavio kod Oriolika s visokih 8:0

No, sve je moglo biti drugačije da je glavni sudac Zdenko Lovrić iz Đakova pokazao na najstrožu kaznu za domaćina, i to u 18. minuti. Naime, Luka Vrbančić je naizgled srušio Branimira Kokotovića pa su svi tražili kazneni udarac, ali to se nije dogodilo, bilo je to kod rezultata 0:0. Inače, Kokotovića je prozvao trener Dinama Sergej Jakirović da 'radi cirkus', pa ga je trener zamijenio.

Očigledno je nogometaš Orioika bio frustriran nedosuđenim penalom, pa je izgubio živce. Nakon toga je na drugoj strani jak udarac dobio Marin pa je itekako zaiskrilo između igrača Oriolika i Dinama. Potom je nekoliko minuta Dinamo krenuo s golovima da bi do kraja zabio čak osam.

VEZANI ČLANCI:

Sporni trenutak možete pogledati OVDJE.