VIDEO Hrvatski tenisač potpuno izgubio živce, napravio nešto što nikad niste vidjeli

Na Challengeru u japanskom gradu Macujami, Splićanin Duje Ajduković poražen je od danskog tenisača Augusta Holmgrena rezultatom 2:1 (7:5, 3:6, 7:6). Meč je, međutim, obilježila nevjerojatna reakcija hrvatskog tenisača.

Nakon oštre razmjene udaraca pri kraju prvog seta i nakon što je izgubio gem, Ajduković je poptuno izgubio živce. Bacio je reket preko ograde i izvan terena. Zbog ovoga nevjerojatnog poteza sudac mu je dao opomenu.

August Holmgren (@USDMTennis '22) won the 22-shot rally here at the Matsuyama Challenger to break Duje Ajduković's serve. The Croatian then tossed his racquet behind him over the fence 😅



"Code violation, unsportsmanlike conduct. Warning Mr. Ajdukovic." pic.twitter.com/4yB8tGgrt3