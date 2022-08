VIDEO Horor: Brat slavnog sportaša utrčao u teren i usred utakmice ubio trenera

Užas u Teksasu! Trener Mike Hickmon ubijen je na utakmici juniorske nogometne lige. Snimka tog trenutka pojavila se na društvenim mrežama, a vidi se kako se utakmica prekida zbog nezadovoljstva navijača.

Uslijedio je opći kaos, a onda su se začuli i pucnjevi.

Hickmon je ostao ležati na travi, dok su neki pritrčali da bi mu pomogli, ali nije mu bilo spasa. Prevezen je u bolnicu, no liječnici su uspjeli jedino konstatirati smrt.

Deepest condolences with thoughts and prayers to the family, friends, former teammates, and players of Coach Mike Hickmon, who was tragically murdered at a little league football game that took place yesterday evening in Lancaster Texas.. The adults are always ruining it for kids pic.twitter.com/easHjoeQk7