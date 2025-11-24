VIDEO Baturina zabio svoj prvi gol za Como, u istoj utakmici zabio i Vlašić

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como je na gostovanju deklasirao Torino rezultatom 5:1, a među strijelce su se upisali hrvatski nogometaši Martin Baturina i Nikola Vlašić.

Como je poveo u 36. minuti golom Jaydena Addaia. Veliki posao obavio je Jesus Rodriguez koji je probio po lijevom krilu, te sjajnom povratnom loptom uposlio nizozemskog napadača kojem nije bilo teško zabiti za vodstvo gostiju.

Domaćin je izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, s bijele točke je bio siguran Nikola Vlašić. Bio je to njegov prvi gol za Torino ove sezone, ali i treći gol u posljednja tri susreta, nakon što se upisao među strijelce u pobjedama hrvatske vrste protiv Farskih Otoka (3-1) i Crne Gore (3-2).

Nastavak susreta donio je potpunu dominaciju gostiju. U 52. minuti Addai je s ruba kaznenog prostora lijepo pogodio za 2-1, ponovo mu je asistirao Rodriguez. U 72. minuti među strijelce se upisao i Jacobo Ramon zabivši glavom nakon ubačaja Maxima Perronea. Isti je igrač asistirao i u 78. minuti Nicolasu Pazu koji je zabio za 4-1.

Konačnih 5:1 postavio je Martin Baturina u 86. minuti, dvije minute nakon što je ušao u igru. Bivši igrač zagrebačkog Dinama sjajno je pogodio s ruba kaznenog prostora za svoj prvijenac u Serie A. Pogodak Baturine pogledajte OVDJE.

Vlašić je za Torino igrao do 78. minute, Ivan Smolčić je na drugoj strani igrao do 57. minute, Baturina je u igru ušao u 84. minuti, dok Nikola Čavlina nije nastupio.

Como je ovom pobjedom napredovao na šesto mjesto s 21 bodom, dok je Torino na 12. poziciji s 14 bodova. Na vrhu je Roma s 27 bodova ispred Milana i Napolija s po 25 bodova.