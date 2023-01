VIDEO Barcelona uništila nemoćni Real i osvojila rekordni Superkup

Nogometaši Barcelone rekordni 14. put postali su pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u Rijadu na stadionu Kralja Fahda pred 60.000 gledatelja pobijedili Real Madrid sa 3-1. Bilo je to 39. izdanje španjolskog Superkupa, pri čemu četvrto koje se održavalo kao "mini turnir" sa četiri ekipe, te treće u Saudijskoj Arabiji. Do 2019. za trofej pobjednika Superkupa, kao i u većini država, borili su se prvak i pobjednik kupa. No, od siječnja 2020. u borbi za trofej sudjeluju četiri momčadi. Prvi Superkup u novom formatu je održan 2020. u Jeddahu, a slavio je Real Madrid. Potom je turnir održan u Sevilli uz slavlje Athletica, dok je prošle godine u Rijadu pobijedio Real Madrid.

Ovoga puta slavila je Barcelona. Katalonci su u polufinalu boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Real Betis, a u velikom finalu i najvećeg suparnika Real Madrid.

Barca je posve zasluženo slavila, bila je dominantna i da Real na vratima nije imao raspoloženog Thibauta Courtoisa poraz aktualnog europskog prvaka je mogao biti i uvjerljiviji.

Katalonci su poveli u 33. minuti. Ousmane Dembele je s desnog krila uposlio Roberta Lewandowskog koji je odmah proigrao do Gavija, a ovaj lijepo zabio za 1-0. U samoj završnici prvog dijela Lewandowski je povisio na 2-0.

Bila je to sjajna kontra Katalonaca, Gavi je ovoga puta bio asistent, a poljski napadač strijelac.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid v FC Barcelona - King Fahd Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - January 15, 2023 FC Barcelona's Pedri celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

Odličnu priliku na otvaranju drugog dijela imao je i Dembele koji je izašao sam ispred belgijskog vratara, no Courtois je sjajno reagirao. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Barcelona je razriješila u 69. minuti kada je Pedri na Gavijevu asistenciju zabio za 3-0. Kako je igrao Real možda i najbolje oslikava podatak da je prvi udarac u okvir suparničkog gola uputio u 70. minuti, pucao je Toni Kroos, ali je Marc-Andre ter Stegen bio spreman i lagano je obranio.

U posljednjim trenucima susreta Karim Benzema je smanjio na 3-1. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić za Real je igrao do 65. minute kada ga je zamijenio Daniel Ceballos.

Barcelona je rekorder sa 14 naslova pobjednika španjolskog Superkupa. Real Madrid je ostao na 12 trofeja, dok su Athletic Bilbao i Deportivo La Corinu slavili po tri puta.

Atletico Madrid ima dva naslova, a Valencija, Zaragoza, Sevilla, Mallorca i Real Sociedad po jedan.