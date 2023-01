Prvi put 'el clasico' stiže u Saudijsku Arabiju: Modrić lovi već 28. trofej! Rekorder Srna ima ih čak 30

Prvi put otkako se međusobno sastaju u natjecateljskim utakmicama, dakle od 1902. godine, madridski Real i Barcelona susrest će se na tlu Saudijske Arabije. Finale Španjolskoga superkupa u toj zemlji (nedjelja, 20 sati) ugovoren je između Španjolskoga nogometnog saveza i Kraljevine Saudijske Arabije, održavat će se sve do 2029. godine, a prema tom ugovoru – nagađa se – Španjolski nogometni savez u tom razdoblju ukupno će zaraditi između 240 i 320 milijuna eura.

Današnja utakmica u Riyadu, na stadionu Kralja Fahda (60 tisuća mjesta) bit će treći Superkup u Saudijskoj Arabiji. Branitelj naslova je Real koji je prošle godine u finalu svladao Athletic iz Bilbaa s 2:0.

Prema najnovijem formatu, u završnici Superkupa natječu se četiri momčadi. Ove su godine Real i Barcelona ušli u finale na jedanaesterce, izbacivši Valenciju, odnosno Betis. Real i Barcelona već su inkasirali po 2,8 milijuna eura za sudjelovanje na turniru, Valencia 1,7 milijuna, a Betis 750.000 eura. Poraženi u finalu zaradit će dodatni milijun, a pobjednik dva milijuna eura.

Počelo je 2012. godine

Luka Modrić je prvi trofej u dresu Reala osvojio upravo u Španjolskom superkupu protiv Barcelone, još u kolovozu 2012. godine. Iz tog Realova sastava koji je tada svladao Barcu s 2:1 danas su "posljednji preživjeli" Luka Modrić, Karim Benzema i Nacho Fernandez, a u momčadi Barcelone Busquets i Alba, dok je na terenu tada bio njezin današnji trener Xavi.

Lukin nastup u finalu protiv Barcelone u Riyadu nova je etapa prema još jednom cilju 37-godišnjega kapetana vatrenih: naslovu najtrofejnijega hrvatskog nogometaša u povijesti.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - Spanish Super Cup - Real Madrid Training - Al-Nasr Saudi Club, Riyadh, Saudi Arabia - January 10, 2023 Real Madrid's Karim Benzema and Luka Modric during training REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

Naime, Modrić u svojim nakrcanim vitrinama trenutačno ima 27 trofeja, što je zasad tri manje od - činilo se - nedodirljivoga rekordera Darija Srne. Luka ima šest trofeja s Dinamom i čak 21 s Realom, od toga četiri Španjolska superkupa (Rakitić 2 s Barcelonom, Šuker 1 s Realom, Mandžukić 1 s Atleticom). Podsjetimo, Darijo Srna ima tri trofeja s Hajdukom i čak 27 sa Šahtarom.

I kakvi su Lukini izgledi da dostigne svoga prijatelja? Osvoji li danas Superkup, doći će do brojke od 28 trofeja. I time, naravno, berba za ovu sezonu ne bi bila gotova, jer Real do kraja sezone može osvojiti još četiri trofeja.

Najprije, odmah nakon povratka iz Saudijske Arabije, 19. siječnja, Real u osmini finala Kraljeva kupa gostuje u Villarrealu. Taj trofej Madriđani čekaju još od 2014. godine.

Idemo dalje: za manje od mjesec dana Real će ponovno u arapski svijet, točnije u Maroko, gdje će sudjelovati na Svjetskom klupskom prvenstvu. U konkurenciji za naslov je sedam klubova, a kao najozbiljniji suparnik Realu figurira prvak Južne Amerike, brazilski Flamengo. Finale tog natjecanja igrat će se 11. veljače u Rabatu. Tu se krije potencijalni 29. Lukin klupski trofej.

Foto: Pablo Morano/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Villarreal v Real Madrid - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - January 7, 2023 Real Madrid's Luka Modric and Karim Benzema during the warm up before the match REUTERS/Pablo Morano Photo: Pablo Morano/REUTERS

U veljači Liverpool

Sljedeći korak? U veljači se nastavlja Liga prvaka, a Real u osmini finala čeka dvoboj s Liverpoolom. Madriđani su branitelji naslova i u tom natjecanju.

I na kraju, Real je u mrtvoj utrci s Barcelonom za naslov prvaka Španjolske. Nakon 16 kola, Real zaostaje za vodećom Barcelonom tri boda (38-41), a možda odlučujući boj za naslov prvaka biti će se 19. ožujka na Nou Campu. Tako se Real i Barca u ovoj sezoni mogu sastati čak četiri puta, budući da je moguć sudar i u Kraljevu kupu.

U idealnom scenariju, Luka Modrić okončao bi sezonu sa čak šest trofeja, budući da je Europski superkup već osvojio, što bi mu u konačnici donijelo zbroj od čak 32 trofeja! Čak i s dva manje, opet bi došao do 30 titula, što bi bio izvanserijski pothvat!