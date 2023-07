VIDEO 172 cm visoki Modrić se družio s divom od 120 kilograma, snimka obišla svijet

Sjajni UFC-ov borac i bivši teškaški prvak Francis Ngannou posjetio je momčad Real Madrida koja je na pripremama u SAD-u.

Ngannou se najviše zadržao u razgovoru s Lukom Modrićem kojega je zanimalo kada će sljedeći put u ring. Dobio je odgovor da se u boksačkom meču bori protiv Tysona Furyja 28. listopada. Ngannou se dva puta borio sa Stipom Miočićem i ima polovičan učinak.

A pozornost je privukla i drastična razlika u fizičkoj konstituciji između ova dva sportaša. Ngannou ima 193 cm i 117 kilograma, a Modrić je visok 172 cm i ima 66 kilograma.

Francis Ngannou meeting the likes of Luka Modric and Vinicius Jr while visiting Real Madrid in their pre-season training today…



