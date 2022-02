Veliki del Potro grcao u suzama pri oproštaju od tenisa: Ovo nije povratak

"Ovo je više oproštaj nego povratak", rekao je kroz suze 33-godišnji argentinski tenisač Juan Martin del Potro koji će sljedeći tjedan u Buenos Airesu ponovno zaigrati na nekom turniru nakon dvije i pol godine pokušaja da zaliječi ozljedu koljena i vrati se na teren.

Pobjednik US Opena 2009. održao je konferenciju za medije uoči nastupa u argentinskom glavnom gradu, na kojoj je priznao da mu stanje njegovog koljena predstavlja "noćnu moru".

Juan Martin del Potro is to retire from professional tennis after next week … https://t.co/ZLJb1Zi3Ha