Velika moć Hrvatske: Čak 14 naših nogometaša u biranom društvu, a možda ih bude još!

Sezona još nije službeno završena, no lagano se već kreira struktura za iduću europsku sezonu i klubove koji će se kvalificirati putem nacionalnih prvenstava. Naravno, najveća novost na kontinentu je Konferencijska liga, no i dalje će primat, unatoč privlačnosti zbog recentnosti i novosti, imati Liga prvaka, točnije 67. izdanje tog natjecanja. Uoči vikenda koji će nam donijeti puno novih informacija već znamo 20 od 32 kluba koja su se već uspjela plasirati u grupnu fazu natjecanja, a nakon ovog vikenda doznat ćemo još šest novih klubova te će nam ostati onih šest koji će svoja mjesta izboriti u kvalifikacijama.

U Italiji i Španjolskoj najviše

Treba istaknuti i da postoji potencijal da osvajači Lige prvaka, odnosno Europske lige dobiju svoje mjesto u natjecanju čak i ako se nisu kvalificirali preko nacionalnih liga, no izrazito je mala vjerojatnost da će se to dogoditi budući da su se Manchester City i Manchester United već kvalificirali putem lige, Chelsea će to također vrlo vjerojatno učiniti, a jedinom klubu koji to nije uspio preko lige, Villarrealu, ne daju se velike šanse u finalu Europske lige protiv Manchester Uniteda. Ta situacija znači da će se, uz već kvalificirane klubove, u grupnoj fazi društvu pridružiti turski prvak kojem se tako diže koeficijent. Ima tu još puno kombinacija.

Uoči nadolazećeg Europskog prvenstva koje će se održavati diljem Europe i u kojem Hrvatsku u skupini očekuju Engleska, Češka i Škotska vrijedi pogledati i kako u pogledu kvalifikacija za Ligu prvaka kotiraju hrvatski nogometaši. Koliko se reprezentativaca plasiralo, koliko ih još čeka završno ligaško kolo, koja je liga iznjedrila najviše hrvatskih igrača u Ligi prvaka te tko je ostao bez šanse da čuje onu mitsku himnu zbog koje svakom nogometašu prolaze trnci kroz tijelo. Puno je pitanja, a već imamo i puno odgovora.

Čak 14 hrvatskih nogometaša iz spomenutih 20 klubova ima osiguran nastup u Ligi prvaka. Osam od tih 14 igrača došlo je do mjesta u LP-u osvojivši naslov prvaka u prvenstvu, a preostala šestorica sa svojim su klubovima izborili od 2. do 4. mjesta.

Trenutačno najviše Hrvata s “putovnicom” za najjače klupsko nogometno natjecanje imamo u Španjolskoj ligi – četvoricu. Prvi kojeg ćete se sjetiti vjerojatno je Luka Modrić, četverostruki osvajač Lige prvaka (2014., 2016., 2017., 2018.), čiji klub madridski Real svake godine ima status favorita, pa tako nije čudo da se i ove godine kvalificirao, 25. godinu u nizu. Luka će i 37. rođendan dočekati među europskom nogometnom elitom. Još jedan legendarni hrvatski veznjak uspio je ponovno doći do Lige prvaka. Riječ je o Ivanu Rakitiću koji je Sevillu ove sezone doveo do statusa ozbiljnog kandidata u utrci za naslov. Dok nemamo nijednog predstavnika iz Barcelone, imamo dvojicu iz madridskog Atletica, Šimu Vrsaljka i Ivu Grbića. Istini za volju, nemaju veliku minutažu, ali se nadamo da će istrčati na travnjak u nekim utakmicama Lige prvaka. Takvo je iskustvo neprocjenjivo.

Uspije li Milan u posljednjem kolu ući u Ligu prvaka, Serie A bit će liga s najviše hrvatskih predstavnika (šest) u LP-u. Marcelu Brozoviću, Ivanu Perišiću (Inter), Mariju Pašaliću i Bošku Šutalu (Atalanta) tada će se pridružiti Mario Mandžukić i Ante Rebić, a na putu do tog ostvarenja će im ovaj vikend stajati upravo Pašalić i Šutalo.

Njemačka liga će također iznjedriti nekoliko hrvatskih predstavnika u Ligi prvaka, iako nema Hrvata koji igraju za Bayern i Borussiju iz Dortmunda. U dresu Wolfsburga će (ne bude li nekih većih promjena i transfera) himnu Lige prvaka na travnjaku slušati Josip Brekalo i Marin Pongračić. Iako će Dinamo svoje mjesto u natjecanju morati izboriti u borbi od prvog pretkola, jedan igrač plavih već ima zajamčeno mjesto u LP-u. Naravno, to je budući igrač Leipziga i trenutačno najskuplji igrač PHNL-a Joško Gvardiol, koji će, bude li sve po planu, ove godine debitirati na Europskom prvenstvu, u Bundesligi i u Ligi prvaka.

Mjesto u Ligi prvaka je iz Francuske lige sa svojim Lilleom izborio sjajni Domagoj Bradarić koji će se u posljednjem kolu Ligue 1 boriti s PSG-om za naslov prvaka, dok će iz engleskog Premiershipa vrlo vjerojatno svoje mjesto osigurati finalist ovosezonske Lige prvaka Mateo Kovačić u dresu Chelseaja. Ne uspije li to ostvariti preko lige (za što su male šanse), mjesto će moći osigurati i pobjedom u finalu nad Cityjem.

Vida i Beşiktaş u LP

Još trojica hrvatskih nogometaša koja ne igraju u ligama tzv. petice osigurala su nastup u LP-u za iduću sezonu. Dejan Lovren će u drugoj sezoni u Zenitu iz Sankt Peterburga drugi put igrati u Ligi prvaka nakon što je bio ključna karika pri osvajanju ruskog prvenstva, a on nije jedini reprezentativni stoper koji je svoj klub predvodio do izravnog mjesta u Ligi prvaka. Kao što smo spomenuli, gotovo je sigurno da će Turska imati izravnog predstavnika, a to je Beşiktaş kojem je naš Domagoj Vida pogotkom u posljednjem kolu donio naslov prvaka. Pravo nastupa u Ligi prvaka iduće će sezone imati i pričuvni vratar Ajaxa, naš mladi reprezentativac Dominik Kotarski.

Uz Rebića, Mandžukića i Kovačića koji još nisu sigurni putnici u Ligu prvaka, u toj kategoriji je i Matej Mitrović čiji Club Brugge još nije osigurao naslov u Belgiji koja ima mjesto u skupini LP-a. Imamo još i predstavnika u pretkolima poput Borne Barišića u Glasgow Rangersu i Luke Sučića u Salzburgu u zadnjim pretkolima, a kad tome dodamo još sve Hrvate koji igraju u Dinamu mogli bismo svjedočiti rekordu – Ligi prvaka s čak 30 Hrvata.