Dinamovci složni: Ovo je povijesna sezona, ostvarili smo sve ciljeve

Dinamo je u Velikoj Gorici svladao Istru sa 6:3 i u svom 23. finalu osvojio 16. naslov Hrvatskog nogometnog kupa.

- Jedna od najljepših sezona u povijesti Dinama. Puno nam znači ovaj trofej, nismo željeli ostati bez njega. Na početku drugog dijela smo malo popustili, ali smo se brzo vratili. Ne mogu reći da je došli do kardinalnih grešaka. No, fantastično smo reagirali. Iz perspektive gledatelja, gdje ima ljepše od 6:3? - rekao je trener Dinama Damir Krznar za HNTV.

Bruno Petković je dodao:

- Zaokružili smo sezonu koja je bila povijesna. Sve što smo zacrtali smo ostvarili, i puno više od toga. Raslo je sve oko kluba i rezultati su došli kao posljedica toga.

Utakmicu je prokomentirao i Mislav Oršić.

- Svi smo sretni, nakon tri godine smo osvojili Kup. Europa je obilježila sezonu, ali ne nema bez prvenstva. Tako da je na kraju sve bilo savršeno. Brzo dolazi Europsko prvenstvo, nadam se da ćemo se svi pripremiti i biti na razini.

Trener Istre Danijel Jumić zadovoljan je unatoč porazu.

- Ponosan sam na svoje igrače. U drugom poluvremenu smo pokazali put koji moramo slijediti - rekao je Jumić.

Istri sada slijedi utakmica s Osijekom u subotu u kojoj će odlučivati hoće li ostati u Prvoj HNL.

- Velika stvar što smo došli do finala. Nadali smo se da možemo doći do iznenađenja, ali nismo uspjeli. Ušli smo mlako u utakmicu, s previše respekta prema Dinamu. Na poluvremenu smo skupili glave, dogovorili se da idemo dati svoj maksimimu. Odlično smo ušli, zabili dva gola i zabili penal za 4:3. Nakon toga smo "osjetili krv" i dali sve u napad, ali Dinamo je prekvalitetan da to ne bi iskoristio - rekao je Slavko Blagojević, dok je Šime Gržan dodao:

- Nije ovo mala stvar, mnogi su predviđali da ćemo "parkirati autobus". No, došli smo se nadigravati, ali je Dinamo prekvalitetan. Vidio se strah u očima kod igrača Dinama.