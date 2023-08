Velik udarac za Jakirovića: Livaković bi već u srijedu trebao biti u Istanbulu

Nakon što je za 21 milijun eura odštete Josip Šutalo otišao u Ajax i smijenjen je dosadašnji trener Igor Bišćan, Dinamo će pretrpjeti još jedan udarac. Naime, uoči utakmice u play-offu Europa lige koju plavi igraju ovoga četvrtka protiv Sparte, vratar i kapetan momčadi, Dominik Livaković, trebao bi otići u istanbulski Fenerbahče.

Najizglednije je da tamo otputovati već u srijedu kako bi obavio liječnički pregled. Najizglednije je da će potom uslijediti i potpisivanje ugovora. Kako smo ranije navodili , turski bi klub trebao za njega isplatiti devet milijuna eura odštete i milijun eura u bonusima, čime bi ispunio zahtjev od deset milijuna koji stoji u Livakovićevoj otkupnoj klauzuli.

GALERIJA Dinamo poražen od AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka

Podsjetimo, velik šok u hrvatskom nogometu dogodio se nakon poraza Dinama od AEK-a u trećemu pretkolu Lige prvaka. Dotadašnji trener plavih, Igor Bišćan, maknut je s klupe. Nakon nepunih sat vremena novi trener je postao Sergej Jakirović. Takav brzi dogovor iznenadio je Rijeku koja u četvrtak igra protiv Lillea u play-offu Konferencijske lige.

Reagirao je i predsjednik Rijeke Damir Mišković . "Jakirović me nazvao u 15 minuta nakon sto je objavljeno da je trener Dinama, kada je priopćenje već bilo na njihovim stranicama. Rekao je da je Dinamo velika prilika, naravno da jest, razumijem to, i to je normalno, ali način je nenormalan", kazao je Mišković.

VIDEO Jakirović: 'Sve se odigralo munjevito. U 14 sati sam se kupao, u 15 bio na Maksimiru'