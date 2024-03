Vekić slavila u teškom meču; Martić poražena na otvaranju

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo WTA 1000 turnira u Miamiju nakon što je pobijedila Čehinju Karolinu Pliškovu sa 6-4, 2-6, 6-2. Bio je to njihov deseti međusobni susret i treća pobjeda hrvatske tenisačice, trenutačno 34. tenisačice svijeta. Vekić je loše otvorila meč protiv 31-godišnje Čehinje, 46. igračice svijeta. Izgubila je prva dva gema, no uspjela osvojiti iduća dva za izjednačenje. Do 4-4 obje su tenisačice držale svoje servise, a tada je 27-godišnja hrvatska tenisačica napravila "break" za 5-4, a potom obranila svoj servis za 6-4 i vodstvo u setovima.

U drugom setu sve je krenulu loše. Čehinja je napravila break za 3-1, a kod 5-2 još jednom oduzela servis svojoj suparnici za 6-2 i izjednačenje u setovima. Vekić se u odlučujućem, trećem setu "probudila". Povela je 2-0, a potom je pri vodstvu 3-1 napravila još jedan break. U sedmom gemu je imala dvije meč lopte, no nije ih iskoristila. Međutim, već u idućem gemu je privela meč kraju.

U drugom kolu čeka je 29-godišnja Ruskinja Ekaterina Aleksandrova koja je kao 14. nositeljica bila slobodna u prvom kolu. Do sada su igrače četiri puta međusobno i rezultat je izjednačen.

Druga hrvatska predstavnica u Miamiju, Petra Martić poražena je u prvom kolu od Amerikanke Claire Liu sa 4-6, 1-6- Martić je otvorila meč oduzevši servis 23-godišnjoj Amerikanki, no Liu je već u idućem gemu izjednačila, a potom pri vodstvu 2-1 napravila još jedan break za vodstvo 3-1. Martić se vratila u "život" izjednačivši na 3-3, ali je kod rezultata 5-4 za Liu još jednom izgubila servis, a time i set.

U drugom setu američka tenisačica je povela 3-0, Martić je smanjila na 3-1, da bi 114. tenisačica svijeta zaključila meč s tri gema u nizu. Bio je to njihov prvi međusobni susret.

