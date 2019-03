Večernji list ispričava se zbog krive interpretacije

Večernji list ovim se putem želi ispričati Torcidi zbog nenamjerne pogreške do koje je došlo u članku pod naslovom "Što je to na transparentu Hajduka u Lisabonu?". Nažalost, došlo je do potpuno krive interpretacije, zbog čega je članak u potpunosti promašen.

Naime, u tekstu je stajalo da je na Torcidinom transparentu na stadionu Luz u Portugalu, tijekom susreta Benfice i Dinama, pisano ćirilicom. U imenu grada Slavonskog Broda napisano je neobično slovo "N", koje je napisano kao ćirilično slovo "I". No, ipak se ne radi o ćirilici, nego o slovu N iz logotipa navijača Benfice No Name Boysa. Oni ga uvijek pišu naopako.

Zbog svega toga još se jednom ispričavamo svima, a posebno onim navijačima koji su se s razlogom našli uvrijeđeni.