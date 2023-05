Večernji doznaje: Ništa od prelaska Vuškovića u PSG. Ponudili su nekoliko milijuna manje od Citya

Informacija da je Luka Vušković pred potpisivanjem ugovora s PSG-om, u transferu vrijednom 10,5 milijuna eura, posljednjih je dana uzburkala nogometne krugove u Hrvatskoj. Francuski velikan kupio bi talentiranog Hajdukova stopera i ostavio godinu dana na posudbi u splitskom klubu. Sjajno zvuči scenarij po kojem bi taj šesnaestogodišnjak već na ljeto bio spreman za transfer od 10,5 milijuna eura. No, pitanje je koliko je cijela stvar zapravo blizu realizacije. U Hajduku, potpuno logično, zasad nisu izišli sa službenim priopćenjem.

Milijuni na čekanju

Iz nekoliko krugova bliskih takvim poslovima dobili smo informaciju da od transfera, barem zasad, neće biti ništa. Bez obzira na to, dobra je stvar da se našeg mladog stopera svrstava uz najbogatije svjetske klubove i milijunske transfere. Jer, mogućim transferom Hajduk bi profitirao i u samom građenju financijskog imidža kluba. Nečega što je zapravo cijelo vrijeme splitskom klubu nedostajalo. Postoji jedna stvar o kojoj nogometni stručnjaci također razmišljaju, a to je igrački razvoj Luke Vuškovića, o kojemu se mora razmišljati i u interesu hrvatskog nogometa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

PSG se u priču oko našeg talentiranog stopera uključio prije otprilike dva mjeseca, kada su razgovori s Manchester Cityjem daleko odmakli. Jedina nelogična stvar je zašto bi se klub okrenuo ponudi PSG-a koja je, prema prijašnjim informacijama, nekoliko milijuna eura manja od one koju je ponudio također financijski moćan engleski klub. Naravno, tu je i pitanje ostalih stavki u ugovoru, bonusa i okolnosti u kojima bi Vuškovićev put i dalje išao uzlazno.

Posljednjih desetljeća brojni su primjeri hrvatskih nogometaša koji su prerano otišli i nisu napravili karijeru kakva se očekivala. U pravilu su to bili preveliki iskoraci, umjesto da su ostali u matičnom klubu i nastavili razvoj, zov milijuna bio je prejak. Marko Pjaca otišao je iz Dinama u najvećem transferu od 23 milijuna eura, no na njegovu igračku priču utjecao je niz nesretnih okolnosti i ozljeda.

Samo iz Dinamove škole bilo je nekoliko primjera koliko je odluka o ranom odlasku na najvišu europsku razinu zapravo riskantna igra. Jedan od njih je Robert Murić koji je otišao u Ajax, ondje se nije naigrao niti se nametnuo na ozbiljnoj razini, kako su to mnogi očekivali. Alen Halilović i Ante Ćorić svojedobno su u omladinskim selekcijama bili toliko superiorni u odnosu na svoje vršnjake da su najveći svjetski klubovi svaki dan slali svoje izaslanike. A bilježnice svih najozbiljnijih skauta bile su prepune bilješki o tim talentiranim klincima. No, njihov razvoj nije išao po planu, najblaže rečeno. Halilović je nakon odlaska u Barcelonu u transferu vrijednom pet milijuna eura, pokušavao oživjeti karijeru. Promijenio je desetak klubova, no ni u jednom se nije uspio nametnuti.

U sličnom aranžmanu, milijun eura većem, Ante Ćorić je iz Dinama otišao u Romu. Doduše, Ćorić je tada već odigrao gotovo 150 utakmica za prvu momčad, što znači da je imao određeno iskustvo. U kategoriju igrača o kojima bi se u ovom kontekstu također moglo polemizirati spadaju Jozo Šimunović i Filip Benković. Puno više očekivalo se i od Tina Jedvaja, koji je, nakon samo 13 utakmica u dresu Dinama, za pet milijuna eura otišao u Romu. No, nije se nametnuo u prvoj momčadi.

Odigrao je samo dvije utakmice te otišao na posudbu u Bayer iz Leverkusena. Kako u ovakvim poslovima zapravo nema pravila, pokazao je i slučaj Danija Olma koji je Barceloninu školu nogometa zamijenio Dinamovom. I izrastao u igrača europske klase i standardnog španjolskog reprezentativca. A tko bi i po kojoj logici napustio La Masiju, ma kakav god status tamo imao!?

Napravili karijeru

Zapravo, rijetki su scenariji u kojima bi klinci napustili matični klub kao tinejdžeri i istodobno napravili veliku karijeru. Najbolji primjer je priča Ivana Perišića koji je 2009. godine, s nepunih 17 godina, napustio Hajduk i otišao u drugu momčad Sochauxa. Nakon odlaska u Francusku, njegovo igračko sazrijevanje išlo je uzlaznom putanjom. Uslijedila je posudba u belgijski Roeselare, a pet godina nakon odlaska iz Hajdukove škole, Club Brugge prodao ga je dortmundskoj Borussiji za četiri milijuna eura. Bilo je to 2011., a samo dvije godine kasnije u dvostruko većem transferu završio je u Wolfsburgu, koji ga je pak 2015. prodao Interu za 19 milijuna eura.