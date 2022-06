Vatreni povratnik spustio Dance na zemlju: Dobri su, ali ne mogu se uspoređivati s nama

Šime Vrsaljko se nakon gotovo godinu dana izbivanja vratio u reprezentaciju i odigrao prvo poluvrijeme protiv Danske na Parkenu (1:0) u trećem kolu Lige nacija, nakon čega ga je zamijenio Josip Stanišić, o kojem je izbornik Zlatko Dalić govorio sve najbolje poslije utakmice.

Ali, ta zamjena nije ga uzrujala niti iznenadila jer, kako sam kaže, sve se dogovorio s izbornikom prije nego je utakmica u Kopenhagenu uopće i počela.

- Imao sam s izbornikom dogovorenu minutažu jer dolazim iz razdoblja oporavka od operacije sitnije ozljede koju sam imao. Zadovoljni smo s tri boda - ističe Vrsaljko i dodaje:

- Presretan sam zbog povratka u reprezentaciju. Kao da sam opet kod kuće. Svi koji me bolje poznaju, znaju što za mene znači reprezentacija i kakva atmosfera tu vlada. Presretan sam, to iskreno kažem iz srca, ovo je moj drugi dom.

Foto: Lui Siu Wai (SP)RUSSIA-NIZHNY NOVGOROD-2018 WORLD CUP-ROUND OF 16-CROATIA VS DENMARK (180701) -- NIZHNY NOVGOROD, July 1, 2018 (Xinhua) -- Head coach Zlatko Dalic (R) of Croatia talks with Sime Vrsaljko during the 2018 FIFA World Cup round of 16 match between Croatia and Denmark in Nizhny Novgorod, Russia, July 1, 2018. (Xinhua/Lui Siu Wai) Lui Siu Wai Photo: XINHUA/PIXSELL

Također, što se tiče sinoćnjih protivnika, uvjeren je da se ne mogu uspoređivati s vatrenima.

- Dobri su Danci, ali ne mogu se uspoređivati s nama. Mislim da smo bolja reprezentacija i kvalitetnija. Imali smo bolje šanse nego oni. U prvom poluvremenu su nešto kontrolirali, imali loptu, ali šanse nisu bile ozbiljne. U drugom poluvremenu razlika se vidjela na terenu - objasnio je vatreni desni bek pa se osvrnuo na posljednju utakmicu ciklusa, protiv Francuske:

- Plan za mene je kao i uvijek, ako mogu igram i idem do kraja. Nije prvi put da igram polomljen onakav ili ovakav.

Inače, izbornik Dalić je kazao da bez obzira što Vrsaljko u klubu ne dobiva potrebnu minutažu, uistinu mnogo znači za atmosferu u momčadi i kao takav je uvijek pojačanje. Naravno, dodao je i da Šime ostavlja srce na terenu, ide sto posto na svaku loptu i duel...

>>> Hrvatski navijači u Kopenhagenu

