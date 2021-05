Vatreni otvoreno: "Englezi će se htjeti osvetiti za Rusiju"

Desni branič Josip Juranović (25) odigrao je odlični sezonu u dresu Legije iz Varšave s kojom je osvojio naslov prvaka Poljske, a kao nagrada dolazi i prvi odlazak s reprezentacijom Hrvatske na jedno veliko natjecanje, EURO.

"Drago mi je da sam ovdje. Poljska liga je jako zahtjevna u fizičkom smislu, sve se bazira na trci, manje se radi na taktici. Možemo reći da su hrvatska i poljska lige podjednake, ali u Hrvatskoj sigurno ima više talenata. Zadovoljan svojom klupskom sezonom, dao sam dva gola i imao osam asistencija. Mogu reći da mi je ovo jedna od najboljih sezona u karijeri. Živim san svakog dječaka u Hrvatskoj koji se želi baviti ili se bavi nogometom. Velika je čast biti s Hrvatskom na velikom natjecanju, jedva čekam doživjeti to. Pun sam optimizma. Nadam li se minutama? Izbornik je taj koji odlučuje. Na mojoj poziciji igra Šime Vrsaljko o kojem ne moram trošiti previše riječi. Drago mi je da je Šime s nama, on je pozitivan duh naše svlačionice. Puno pričamo o poziciji koju igramo, Šime mi pomaže savjetima. Što se minuta tiče, uvijek ću dati sve od sebe i što god izbornik od mene očekuje, to ću napraviti", rekao je Juranović koji smatra kako se do početka EURA mora popraviti igra zadnje linije.

"Možemo popraviti taj segment igre. Bit ćemo dosta zajedno, puno pričamo, pogotovo mi u obrambenoj liniji. Vjerujem da ćemo po tom pitanju biti jako dobri na EURU. Optimist sam, naša snaga je kolektiv. Vidi se to na svakom treningu, atmosfera je jako dobra i vjerujem da će tako ostati do kraja. Na EURU nas redom čekaju dobre reprezentacije, posebno Englezi koji će se sigurno htjeti osvetiti za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Međutim, moramo gledati sebe. Istina, napad engleske reprezentacije izgleda jako moćno, ali kad vidim s kim igram odmah mi je lakše", zaključio je Juranović.