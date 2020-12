Vateprolisti počeli pripreme za Svjetsku ligu i olimpijske kvalifikacije

Jutarnjim treningom na bazenu Mladosti uz Savu u nedjelju su započele pripreme hrvatskih vaterpolista za dvije predstojeće akcije, nastup na turniru Svjetske lige u siječnju te na olimpijskim kvalifikacijama u veljači.

Izbornik Ivica Tucak okupio je 19 od dvadesetorice odabranih kandidata koji će u prvom dijelu priprema raditi do 30. prosinca, a nakon kratkotrajnog odmora se ponovno okupiti u Zagrebu na drugom dijelu koji će trajati od 3. do 6. siječnja, prije odlaska na turnir europskih kvalifikacija za završnicu Svjetske lige, kojem je domaćin mađarski Debrecen od 8. do 10. siječnja.

Na prvom dijelu priprema nije se pojavio samo Ante Vukičević koji uz suprugu očekuje rođenje djeteta u francuskom Marseilleu, no i on bi se suigračima trebao priključiti već u drugom dijelu priprema, prije odlaska u Mađarsku.

Hrvatska će 8. siječnja u Debrecenu igrati četvrtfinalnu utakmicu protiv Crne Gore, a u slučaju pobjede 9. siječnja će ih u polufinalu čekati bolji iz dvoboja Francuska - Grčka. U slučaju poraza razigravat će s poraženim iz istog dvoboja za redoslijed od 5. do 8. mjesta.

Osim spomenutih reprezentacija, na turniru u Debrecenu sudjelovat će još i momčadi Srbije, Španjolske, Italije i Mađarske. Španjolci su već u ožujku 2020. pobjedom nad Srbijom izborili polufinale, a čekaju pobjednika četvrtfinala Italija - Mađarska.

Iako natjecateljskog karaktera, turnir u Mađarskoj će prvenstveno poslužiti Ivicu Tucku kao jedna od glavnih provjera za kvalifikacijski turnir za nastup na Olimpijskim igrama, koji je na rasporedu od 14. do 21. veljače.

Na popisu se nalaze:

VRATARI

1. Marko Bijač (Pro Recco)

2. Ivan Marcelić (Mladost)

3. Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

4. Marin Šparada (Solaris)

CENTRI

5. Josip Vrlić (Mladost)

6. Luka Lončar (Jug Adriatic osiguranje)

7. Nikša Dobud (Pro Recco)

8. Luka Lozina (Vouliagmeni)

BRANIČI

9. Andro Bušlje (Mladost)

10. Marko Macan (Waspo 98 Hannover)

11. Rino Burić (Jadran)

12. Hrvoje Benić (Jug Adriatic osiguranje)

NAPADAČI

13. Lovre Miloš (Mladost)

14. Maro Joković (Brescia)

15. Xavi Garcia (Jug Adriatic osiguranje)

16. Luka Bukić (Mladost)

17. Loren Fatović (Jug Adriatic osiguranje)

18. Ante Vukičević (Marseille)

19. Franko Lazić (Mladost)

20. Zvonimir Butić (Jadran Split)