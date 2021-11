UŽIVO Ovo je sastav Hrvatske za Maltu, Dalić je pripremio iznenađenje!

- Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva, a trenutačno su naše misli potpuno usredotočene na Maltu. To je suparnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali je jasno da smo mi favoriti. Kvalitetniji smo u svakom segmentu igre. No, sve to moramo pokazati na travnjaku i odigrati maksimalno ozbiljnu utakmicu. Samo su tri boda važna i zato moramo biti strpljivi. Kako ćemo doći do tri boda stvarno je manje važno. Ponavljam, kao i cijelo vrijeme ranije, prvo Malta pa tek onda možemo pričati o Rusiji - kazao je Dalić.