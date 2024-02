UŽIVO U 17 Veliki vaterpolski derbi Hrvatske i Srbije: OI su osigurane, počinje borba za medalju

SUTRA ČETVRTFINALE SP-A

Tucak otkrio recept za Srbiju: EP u Hrvatskoj nas je 'izmasakriralo'

- Mi moramo utakmicu ‘staviti’ u jako snažan ritam, strahovito puno plivanja, tu smo mi brži. Ako ćemo tako odigrati, teško će to Srbija pratiti. No, uđemo li u igru ‘jedan na jedan’ onda smo gotovi. Tu ne možemo parirati ni Jakšiću, Mandiću, Ranđeloviću, to je takav tip igrača. Kažem, sporiji su nego mi i ako obrana bude dobra, onda ćemo ‘biti na konju’.