UŽIVO OD 17:05 SATI Dinamo bez Majera na Goricu bez Kahline

Dinamo danas odlazi u goste, ali ne daleko, tek malo izvan grada- do Velike Gorice. U novom izazovu im na putu stoji bivši trener Hajduka Siniša Oreščanin s Goricom, a nakon kiksa protiv Rijeke, Dinamo se mora trgnuti ne želi li gledati Osijeku u zatiljak.

Naime, Bjelica se potrudio da debi Jerka Leke na klupi Lokomotive ne bude radostan već im je utrpao tri komada (3:0) u gostima.

- Čeka nas utakmica protiv dobrog i vrlo kvalitetnog protivnika, koji posebno dobro igra kod kuće u Velikoj Gorici i tamo je pobijedio mnogo utakmica i bio uvjerljiv - rekao je Mamić, potvrdivši da je pobjeda jedino po što Dinamo ide u Veliku Goricu.

- Nakon utakmice s Rijekom, ali i isto kao i uvijek, želimo pobijediti, pružiti dobru igru. Moramo popraviti realizaciju, to nije štimalo u prvoj utakmici. Moramo uložiti i još više energije i neće biti problema.

– U toj utakmici Dinamu prepuštamo ulogu favorita. Gledao sam ih protiv Rijeke i mislim da je susret mogao završiti potpuno drukčije. Dinamo je imao puno šansi do prvog gola, no to je nogomet. To je za nas najlakša utakmica u kojoj možemo puno dobiti. Očekujem utakmicu u kojoj je sve moguće - rekao je Oreščanin.