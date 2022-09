UŽIVO Osijek vodi protiv Gorice u ne nogometnim uvjetima

GOOOL! Pogodak u mreži domaćina i Osijek vodi 1:0! Strijelac je Šime Gržan koji je pobjegao obrani Gorice. Ispucao mu je dugu loptu Ivušić i Gržan je bolje od Goričine obrane procijenio let lopte i kako će odskočiti, odnonso neće, te iz drugog pokušaja matirao Banića.

