'HNS je olako potrošio legendu hrvatskog nogometa. Pogriješio je, ali nije zaslužio uvrede'

Bivši hrvatski reprezentativac, član brončane generacije 1998. i poznato lice europskih velikana, Robert Jarni , smijenjen je s mjesta izbornika U-17 reprezentacije nakon što je za Večernji list rekao da će u utakmici Betisa i Dinama navijati za španjolski klub. Objasnio je kako je u Andaluziji proveo vremena kojih se rado sjeća i kako navija za Hajduk.

Ipak, HNS je odlučio da to neće tek tako pustiti i odlukom je neke pozitivno, a druge negativno iznenadio. Međutim, HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju", objavili su iz Saveza .

U studiju Večernjeg lista o odluci Hrvatskog nogometnog saveza raspravljali su novinari Željko Janković, Tomislav Dasović i Dea Redžić.

Novinar Večernjeg lista Tomislav Dasović napisao je intervju koji je izazvao buru i u kojem je Jarni dao spornu izjavu. Ispričao je što se zapravo događalo proteklih dana.

"Robert Jarni dao je intervju za Večernji list koji je objavljen u ponedjeljak. Taj intervju nije izazvao buru sve do danas kada je Jarni službeno smijenjen u HNS-u. Povod intervjua bila je utakmica Betisa i Dinama u Konferencijskoj ligi. Intervjuirao sam Jarnija kao bivšeg igrača Betisa. Rekao bih čak legendu i vrlo popularnog igrača u svoje vrijeme. Rado se odazvao i govorio je o svojoj izborničkoj karijeri s U-17 reprezentacijom, karijeri u Betisu i naravno o Dinamu. Na kraju razgovora postavljeno je pitanje za koga će navijati u utakmici. Iznenadio me odgovorom da će navijati za Betis. To mi se učinilo malo neobično pa sam postavio potpitanje. Pitao me zašto se čudim i istaknuo da je igrao u Betisu, a ne u Dinamu i da mu zbog toga nitko ne bi trebao zamjeriti. Nakon što smo obavili intervju tražio je autorizaciju, na što sam naravno rado pristao i poslao mu intervju e-mailom. Pročitao ga je i odobrio je njegovo izlaženje. Tekst je bio objavljen u ponedjeljak u tiskanom izdanju Večernjeg lista, a na portalu je objavljen istoga dana u popodnevnim satima. Toga dana Jarni je vodio utakmicu mlade reprezentacije protiv predstavnika Turske u Poreču. Ništa nije ukazivalo na to da bi se ovakvo što moglo dogoditi. Dapače, prošao je ponedjeljak, utorak i gotovo cijela srijeda. Na press konferenciji uoči utakmice Betisa i Dinama bilo je postavljeno pitanje Jakiroviću i Petkoviću da prokomentiraju njegovu izjavu da će navijati za Betis. Nakon tog Petkovićevog istupa koji je bio dosta buran i emotivan pa čak bih rekao i uvredljiv prema Jarniju, digla se velika 'frka'. Idući dan, Jarni je smijenjen", objasnio je Tomislav Dasović kako je cijela priča došla do kulminacije.

"Kao što je kolega Dasović napisao u svome današnjem komentaru, čudna je ta reakcija koja dolazi nakon nekoliko dana, odnosno tek nakon Petkovićeve pressice. Doima se kao su reagirali zbog toga. Moguće je da im je zaista toliko trebalo da provjere autentičnost intervjua, a isto tako je moguće ta nisu odabrali pravi trenutak. Kada se izbornik postavlja, postoje neki parametri prema kojima stupa na funkciju. Prema onome što sam vidjela Jarni je benigno to kazao. Petkovićeva je reakcija bila uvredljiva za Jarnija. Smatram da je nastupio žešće no što je trebao, obzirom da fokus uoči utakmice treba biti na njoj. To nije mjesto na kojem se trebao na takav način obraćati Jarniju. HNS je vjerojatno s Jarnijem i prije no što je postao izbornik razgovarali o značenju te funkcije. Možda bi se trebao postaviti kao Dalić koji tu funkciju puno šire shvaća pa pomirljivije nastupa. Znamo da je odnos sjevera i juga bitan Marinu Kustiću te da je on pomirbom došao na mjesto predsjednika Saveza pa vodi računa da ne bi došlo do trzavica. Pogotovo nakon slučaja Livaja. Nije uobičajeno da se izbornici smjenjuju na ovakav način. Nisam se mogla sjetiti drugog slučaja u novije vrijeme. Sam istup Jarnija nije bi usmjeren protiv Dinama, već izraz njegove privrženosti Betisu gdje se dan-danas pamte neki njegovi golovi velikim rivalima. Također, svi znaju da je on hajdukovac. Da je to izrekao na službenom mjestu gdje zaista odražava funkciju izbornika, ali on je više pričao kao navijač Betisa. Mislim da bi blaža sankcija bila primjerenija", rekla je novinarka Večernjeg lista, Dea Redžić.

Je li vam žao što je vaš tekst bio prva karika u lancu koji je dovelo do smjene izbornika i pomutnje u Savezu?

"Žao mi je što je tako olako potrošena jedna legenda hrvatskog nogometa, zaista velik nogometaš i čovjek koji nema niti jednu mrlju u karijeri. Zbog toga je bio i postavljen za izbornika. Ovo je drugi put da vodi mladu reprezentaciju. Bio je kandidat i za izbornika A reprezentacije prije no što je izabran Dalić. Žao mi je jer je to, po meni, izvanredan čovjek koji je u trenutku nastupio pomalo nepromišljeno. Razumijem gnjev Dinamovog puka i igrača i da ih je ova izjava zapekla, ali smatram da Jarni nije nastupio protiv Dinama, nego jednostavno ima emociju prema Betisu i vezan je za taj klub. Odgovorio je spontano, prostodušno u tom času. Još me više zaboljelo to što se na tako uvredljiv način govori o Jarniju koji je institucija hrvatskog nogometa i nije zaslužio da ga se naziva klaunom. Mogu razumjeti Petkovića i da je on gnjevan da netko Jarnija ne navija za njih, ali on nije protiv Dinama, nego je jednostavno za Betis. Uvijek sam ga doživljavao kao gospodina i žao mi je što je na ovaj način potrošeno veliko ime. Moram dodati i da je Jarni za to kriv", rekao je Dasović.

Nakon odluke Saveza stupio je u kontakt s Jarnijem.

"Jutros smo vrlo kratko razgovarali. On se korektno javio na telefon. Pitao sam ga za reakciju, ali je molio da ga poštedimo toga. Rekao je da za sada neće reagirati, a u dogledno vrijeme možda i hoće. Sigurno mu je žao i nije mu lako. S puno strasti je radio taj posao. Kada smo razgovarali o tome s puno zanosa je govorio o tim momcima, mladoj reprezentaciji i nadolazećim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Stekao sam dojam da je jako motiviran, da je jako unutra, jako posvećen", odgovorio je Dasović pa dodao: "Danas je reprezentacija igrala utakmicu bez njega na klupi. Protiv Bugarske u Poreču vodio ih je Petar Krpan, glavni instruktor HNS-a. U sljedećih mjesec dana, do idućeg okupljanja, Savez mora izabrati novi stožer."