Utučeni Duvnjak: Ne želim izgovarati teže riječi, ali ona pobjeda protiv Španjolske je ispala loša

Hrvatski rukometaši doživjeli su i treći poraz u drugoj fazi natjecanja na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a bolja od njih bila je reprezentacija Islanda koja je u Koelnu slavila s 35-30 (16-18). Tim porazom Hrvatska je izgubila i matematičke izglede za plasman u polufinale Europskog prvenstva.

GALERIJA Hrvatska se raspala i doživjela težak poraz od Islanda

- Ovo je pretežak poraz, prvo poluvrijeme igrali smo solidno i bili rastrčani, drugo poluvrijeme nije bilo dobro. Ne želim izgovarati teže riječi, ali to nam se ne može događati. Golmani su nam bili fenomenalni, ali nismo to uspjeli iskoristiti. Previše golova smo primili, preširoko i bez faula, zasluženi poraz. Prije svega, mislim da je govor tijela bio bolji danas nego protiv Mađara, ali to nije bilo dovoljno. Imali smo previše tehnicki grešaka i onda su nas iskontrirali. Osjećam se teško, krenuli smo fenomenalno u turnir, mozda je to bilo i loše Upozoravali smo da se takva utakmica dogodi jednom u 50 godina, jako težak turnir, definitivno ovo nije bilo dobro - rekao je utučeni kapetan Domagoj Duvnjak.

Eventualnom pobjedom nad Islandom i domaćinom Njemačkom zadržali bi šanse da prođemo u polufinale, ali ovakvom igrom to nismo niti zaslužili.