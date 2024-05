Usik napravio isto što i Goran Ivanišević pa oduševio Ukrajince: 'Rusi nas svakodnevno ubijaju'

Pobijedivši Tysona Furyja, ukrajinski teškaš Oleksandr Usik postao je prvi neosporeni (undisputed) prvak svijeta nakon četvrt stoljeća. A objediniti sva četiri najznačajnija pojasa (WBC, WBA, IBF, WBO) te 1999. uspio je Lennox Lewis koji se Usiku sada duboko naklonio, ponajprije zbog usredotočenosti na borbu i "game plan" koji je savršeno sproveo

Naime, od ulaska u ring (u nošnji ukrajinskih Kozaka) pa tijekom same borbe, Usik je bio iznimno ozbiljan i fokusiran. Fury je pak do ringa došao plešući a u ringu se povremeno cerio i stavljao ruke na leđa.

A Usiku je na izvedbi čestitao i bivši svjetski prvak, čovjek kojeg je upravo Fury detronizirao, sunarodnjak mu Vladimir Kličko. Upitan što ovo znači za njihovu domovinu, Vlad je kazao:

- Rusi nas svakodnevno bombardiraju dronovima kamikazama i raketa i noćas je sigurno izgubljeno nekoliko života. A naši ljudi su u svojim srcima i dušama mogli uživati u ovih 48 minuta borbe Oleksandra Usika. A on je dokazao da s tehnikom možeš napraviti puno više nego sa snagom. Ponosan sam što sam Ukrajinac.

Nakon što je, krajem devete runde, Fury bio na rubu nokauta kojeg sudac u ringu ipak nije htio proglasiti, došlo je do sudačke odluke. A ona je bila podijeljena. Dvojica sudaca dala su pobjedu Usiku (115-112, 114-113) a jedan Furyju (114-113) pa su se komentari na ovakav ishod kretali od toga da je Usik uskraćen za pobjedu nokautom do toga da je pobijedio (valjda kao Orkestar Kaluš na preklanjskoj Euroviziji) jer je Ukrajina u ratu.

A to što je u završnici devete dionice preživio Tyson Fury je za anale. Ukrajinac je udarao i pogađao a Britanac je teturao po ringu, od konopca do konopca, i baš kada je Usik trebao zadati završni udarac sudac je taj napad prekinuo i počeo odbrojavati. A kako se to poklopilo s istekom runde i odmorom, Fury je imao dovoljno vremena da se oporavi. No, unatoč tome, on u nastavku borbe nije bio više onako poletan kao između treće i sedme runde.

A nakon što je proglašen pobjednikom - i vlasnikom sva četiri pojasa prvaka - Usik je, nekome se obrativši na ukrajinskom, zaplakao. Slutimo da se, gledajući u krov Kingdom Arene, zahvaljivao svom pokojnom ocu čiju je veliku želju upravo ispunio.

A razgalio je i na tisuće ukrajinskih vojnika u rovovima i bunkerima koji ne znaju hoće li doživjeti sutra. Ono što je Usik napravio sada za Ukrajinu isto je i što su tijekom Domovinskog rata za neovisnu, i mladu, Hrvatsku činili srebrni košarkaši na Olimpijskim igrama u Barceloni, Goran Ivanišević u Wimbledonu, srebrni rukometaši 1995. na Svjetskom prvenstvu na Islandu.

Uvjeren da je on pobijedio, i zadovoljan svojom izvedbom ("ja sam dao sve što sam imao"), Fury je više puta poljubio Usika u čelo, kao da se do maloprije nisu tukli na mrtvo ime već kao da su došli s natjecanja u pecanju. Izljubio ga je kao brata kojeg dugo nije vidio zacijelo s razlogom što je ova borba, i odnos snaga u njoj, najavila vrlo unosan uzvrat.

A njega je, još u ringu, zatražio razvlašteni dosadašnji (prvak po WBC organizaciji).

- U ugovoru stoji da onaj koji izgubi u ovoj borbi ima pravo zatražiti uzvrat i Fury je to još u ringu zatražio - objasnio je Furyjev promotor Frank Warren koji može trljati ruke jer se njegovu štićeniku (pa tako i njemu) smiješi još jedna borba s ulovom od možda i troznamenkastog financijskog ulova.

No, hoće li se ta borba dogoditi baš u listopadu ostaje za vidjeti. Fury je tvrdio da se Usik, izravno nakon borbe, uputio u bolnicu da vidi je li mu slomljena vilica, no to se pokazalo kao dezinformacija.

Kako god bilo da bilo, već samom najavom uzvrata nanovo se otvorilo pitanje hoće li Usik braniti svoj IBF naslov protiv Hrgovića ili će ga uprazniti. Uostalom, o tome se treba izjasniti i sam IBF koji bi vrlo lako, pod pritiskom Eddieja Hearna, mogao odlučiti da se za njihova prvaka bori Joshua protiv pobjednika borbe između Hrgovića i Duboisa, koja se treba održati u Rijadu 1. lipnja.