United smanjio zaostatak za vodećim Cityjem, Arsenal remizirao

Nogometaši Manchester Uniteda smanjili su zaostatak za vodećim Manchester Cityjem na vrhu ljestvice engleskog prvenstva 3:1 (0:0) domaćom pobjedom protiv Burnleyja u susretu 32. kola.

United je protiv momčadi koja se bori za ostanak do pobjede stigao teže no što to konačni rezultat pokazuje jer je sve do 84. minute rezultat bio 1:1. Domaći su poveli početkom nastavka kada je Greenwood (48) snažnim udarcem okončao sjajnu akciju u kojoj je Rashford projurio po lijevoj strani, a Bruno Fernandes preskakanjem lopte iz igre izbacio čitavu obranu gostiju. Bo, samo dvije minute potom Tarkowski (50) je bio najviši u skoku pred vratima Uniteda i pogdio za 1:1.

Taj je rezultat vrijedio sve do pred sam kraj susreta, a onda je United uz dosta sreće stigao do 2:1. Greenwood (84) je pucao s desnog krila, lopta je pogodila braniča Burnleyja Corka, promijenila smjer i završila u mreži. Konačnih 3:1 postavio je Cavani (90+3) u sudačkoj nadoknadi.

United sada ima 66 bodova, dok je City na 74, a oba sastava do kraja prvenstva trebaju odigrati po još šest utakmica.

U prvom nedjeljnom dvoboju Arsenal i Fulham su igrali 1:1 (0:0). Gosti s Craven Cottagea bili su nadomak prve prvenstvene gostujuće pobjede protiv Arsenala u povijesti u svom 30. pokušaju nakon što ih je Maja (59-11m) sigurno izvedenim kaznenim udarcem doveo u vodstvo. No, u sedmoj minuti nadoknade Nketiah (90+7) je poravnao na 1:1 nakon što vratar Fulhama Areola nije uspio raščistiti situaciju nakon centaršuta. U akciji koja je prethodila golu Holding je bio u zaleđu, no suci su procijenili kako nije utjecao na igru.

Deveti Arsenal sada ima 46 bodova, dok je Fulham u zoni ispadanja, 18. sa 27 bodova, šest manje uz dvije utakmice više od 17. Burnleya koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.