Wolverhampton ispratio Sheffield United u drugu ligu

Nogometaši Wolverhampton Wanderersa minimalnom 1:0 (0:0) pobjedom na svom Molineuxu u susretu 32. kola engleskog prvenstva i službeno su ispratili Sheffield United u drugu ligu.

Strijelac jedinog gola bio je Willian Jose na dodavanje Traorea u 59. minuti.

Wolverhampton je ostao 12. na ljestvici sa 41 bodom, dok je posljednji Sheffield United ostao na 14 bodova, odnosno čak 19 manje od 17. Burnleya koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak. Kako Sheffield do kraja sezone može osvojiti najviše 18 bodova sada je i teoretski jasno kako ne može izboriti ostanak.

U prvom subotnjem susretu Newcastle United, koji se bori za ostanak, svladao je kao domaćin West Ham United, koji se bori za plasman u Ligu prvaka, sa 3:2 (2:0). Newcastle je nakon prvih 45 minuta imao dobitnu situaciju, vodio je sa 2-0 autogolom Diopa (36-ag) i golom Joelintona (41), a usto je imao i igrača više jer je isključen Dawson. No West Ham je uspio stići do 2-2 preko Diopa (73) i Lingarda (80-11m), no da tri boda ostanu u Newcastleu pobrinuo se Willock (82) golom za 3-2 samo minutu nakon ulaska u igru.

Newcastle je sada 15. na ljestvici sa 35 bodova, devet više od 18. Fulhama koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je West Ham ostao četvrti sa 55 bodova, jednim više uz utakmicu više od petog Chelseaja, a tri više uz također utakmicu više od šestog Liverpoola.

Na čelu je Manchester City sa 74 boda, 11 više uz utakmicu više od drugog Manchester Uniteda.