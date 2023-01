Igrač Manchester Cityja oslobođen optužbe za šest silovanja, čeka ga suđenje i za sedmo

Francuskog nogometaša Benjamina Mendyja (28) britanski je sud u petak proglasio nevinim za šest silovanja i jedan seksualni napad, ali će mu se ponovno suditi po dvije optužbe za silovanje i pokušaj silovanja o kojima porota nije donijela presudu. Nakon 14 dana vijećanja na sudu u Chesteru, porota ga je oslobodila optužbi za šest silovanja i jedan seksualni napad na četiri žene. Međutim, nije uspjela donijeti presudu po sedmoj optužbi za silovanje i pokušaj silovanja.

Francuskom braniču tako će se 26. lipnja ove godine ponovno suditi za ove optužbe, najavio je sudac Steven Everett.

Njegov suoptuženik Louis Saha Matturie, koji nije u vezi s bivšim nogometašem Louisom Sahom, proglašen je nevinim za tri optužbe za silovanje, a porota nije donijela presudu za tri druge optužbe za silovanje i tri za seksualni napad.

Bivšem francuskom reprezentativcu, kojeg je njegov klub Manchester City suspendirao u kolovozu 2021. godine, prijetio je doživotni zatvor nakon što ga je tužiteljstvo optužilo za sedam silovanja, pokušaj silovanja i seksualni napad u njegovoj vili vrijednoj šest milijuna eura u Prestburyju u Cheshireu.

Nogometaš je cijelo vrijeme negirao da je bio "opasnost za žene", tvrdeći da je imao samo dobrovoljni seks.

Foto: Phil Noble/REUTERS Manchester City's Benjamin Mendy arrives at Chester Crown Court for his trial following allegations of rape and sexual assault, Chester, Britain, December 20, 2022 REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

Mendy je zatvoren koncem kolovoza 2021. i proveo je više od četiri mjeseca u istražnom zatvoru. Oslobođen je početkom siječnja 2022., ali je stavljen pod sudski nadzor do početka suđenja.

Mendy je karijeru počeo u Le Havreu, potom je igrao za Monaco i Marseille, a 2017. je preselio u Manchestrer City za 60 milijuna eura, čime je tada postao najskuplji branič u povijesti.

S francuskom reprezentacijom je 2018. osvojio svjetsko prvenstvo, a u dresu "Tricolora" je upisao deset nastupa.