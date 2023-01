Oršić je doveden da riješi najveći problem Southamptona: Nedostaju im golovi

Nakon što je u srijedu u šokantnoj 2:0 pobjedi nad Manchester Cityjem u četvrtfinalu engleskog Liga-kupa debitirao igrajući 15 minuta, hrvatski reprezentativac i novi igrač Southamptona Mislav Oršić (30) u subotu će u susretu s Evertonom vjerojatno debitirati i u najboljoj nogometnoj ligi svijeta, Premier ligi. U njegovu debiju za Southampton nismo mogli vidjeti puno jer je City u završnici stalno držao loptu loveći povratak u utakmicu, ali vrijedi istaknuti da je Orša nakon ulaska u igru bio najistureniji napadač Saintsa, pogotovo pri presingu.

>> Luki Modriću zazvonio je telefon. Uslijedila je nevjerojatna ponuda kakvu sigurno nije očekivao

Vape za strijelcima

Iako to samo po sebi ne mora značiti puno, kad sve povežemo s izjavama trenera Nathana Jonesa i trenutačnom situacijom u Southamptonu, doima se da je Oršić doveden u klub prvenstveno zbog napadačkog učinka, bez obzira na njegovu polivalentnost. Na pitanje o razlogu dovođenja Oršića u Saintse, trener Jones bio je prilično jasan.

- Oršića smo doveli zato što je ozbiljna napadačka prijetnja. Siguran sam da svatko tko je pratio njegov napredak ili vidio kako je igrao na Svjetskom prvenstvu shvaća kakav je on talent.

Mislav je u Dinamu pokazao da može pokriti sve pozicije na lijevoj strani, od beka do ofenzivnog krila, a u nekim sustavima s dva napadača znao je vrlo kvalitetno igrati i u špici. K tome, u Southamptonu trenutačno najčešće koriste dvije formacije koje su u protekle tri godine i u Dinamu najčešće korištene: 4-2-3-1 i 3-5-2. Jones, kao i neki od Dinamovih novijih trenera, nerijetko u 3-5-2 sustavu zna krilnog igrača postaviti na mjesto tzv. krilnog beka (wingback), pa su tako mnogi hrvatski pratitelji Premiershipa na trenutak pomislili da Oršić u Saintse stiže zbog toga što može pokriti više pozicija. No strateg Jones u sastavu već ima šest igrača koji mogu pokriti pozicije ‘wingbacka’, računajući i krila koja igraju na tim mjestima, pa se osim u slučaju većeg broja ozljeda na Oršića ne računa u tim defenzivnijim ulogama.

Foto: Paul Terry January 11, 2023, Southampton: Southampton, England, 11th January 2023. Mislav Oršić of Southampton during the Carabao Cup match at St Mary's Stadium, Southampton. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Prema sekciji britanskog The Athletica u kojoj su reporteri zaduženi isključivo za praćenje Southamptona, Oršić je doveden kako bi donio klubu ono što mu ove sezone silno nedostaje - golove. Klub sa St. Marysa posljednji je na ljestvici, sa samo 12 bodova iz 18 susreta, ali i sa samo 15 postignutih pogodaka (0,8 po susretu). Sa svim tim na umu, možda je i glavni razlog za dovođenje Oršića činjenica da Southampton ove sezone, gledajući sva natjecanja, ima samo dva igrača koji su postigli više od dva pogotka; prvog centarfora Chea Adamsa (8 golova) te izvođača kaznenih i slobodnih udaraca Jamesa Ward-Prowsea (5 golova). Dakle, ako se Oršić dokaže i postane redoviti starter Southamptona, najveća je vjerojatnost da će u sustavu 4-2-3-1 igrati na lijevom krilu, a u sustavu 3-5-2 kao jedan od dva napadača.

Mogu osigurati ostanak

Mora se istaknuti i da situacija vezana za posljednje mjesto na ljestvici nije strašna koliko se isprva čini, jer primjerice Leicester, koji je na 13. mjestu ljestvice, ima samo pet bodova više. Nastavi li Southampton igrati kako je započeo protekli tjedan, vrlo bi brzo mogao otići daleko od zone ispadanja.

Uz Oršićeve dobre igre posljednjih godina, posebice za Dinamo u Ligi prvaka gdje je pokazao da zna biti prevaga u momčadi koja vreba iznenađenje, lako je moguće da će biti jedan od spasitelja Saintsa, koji bi ostankom u ligi osigurali 12. uzastopnu sezonu u Premiershipu, a rekord im je 13 uzastopnih sezona.