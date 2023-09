Umro je bivši trofejni vaterpolist (53) koji je s Ratkom Rudićem osvojio naslov europskog prvaka

Vaterpolski svijet zavijen je u crno, bivši talijanski reprezentativac Luca Giustolisi preminuo je u dobi od 53 godine nakon borbe s karcinomom, objavili su talijanski mediji i vaterpolska zajednica u Italiji. Giustolisi je bio trofejni igrač te je u vrijeme nastupanja za Italiju surađivao s proslavljenim hrvatskim trenerom Ratkom Rudićem.

S Rudićem kao izbornikom, Talijani i Giustolisi bili su europski prvaci 1995. na europskoj smotri u Beču, a 1996. godine došli su do brončane medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti. Na već spomenutom olimpijskom turniru Hrvatska je bila drugoplasirana te smo osvojili srebrnu medalju.

Giustolisi je ostvario i trofejnu klupsku karijeru s Posillipom i Pro Reccom, dok je poslije igračke karijere bio trener Trsta i Nervija. Radio je u talijanskom doprvaku Bresciji u stručnom stožeru te kao psiholog.

