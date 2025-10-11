Umjetna inteligencija rangirala je najbolje navijače reprezentacija, gdje su hrvatski navijači?

Internetska stranica Givemesport s pomoću umjetne inteligencije analizirala je navijače nogometnih reprezentacija, složila je 20 najboljih. Po tome, najbolje navijače ima reprezentacija Argentine. Ako se pitate na kojem su mjestu navijači naše reprezentacije, vjerojatno ćete se razočarati, nema ih među 20 najboljih. S obzirom na veličinu naše zemlje i broj hrvatskih navijača, držimo da su zaslužili visoko mjesto jer redovno prate našu reprezentaciju na svim utakmicama, i kad su brojčano slabiji na tribinama, kao u sad u Češkoj, znatno su glasniji od suparničkih navijača.

No, umjetna inteligencija je imala svoje parametre i izabrala 2o najboljih. Evo poretka najboljih 20:

1. Argentina

2. Škotska

3. Irska

4. Nigerija

5. Brazil

6. Gana

7. Meksiko

8. Engleska

9. Francuska

10. Turska

11. Urugvaj

12. Egipat

13. Južna Koreja

14. Italija

15. Kolumbija

16. Njemačka

17. Španjolska

18. Potugal

19. Nizozemska

20. SAD