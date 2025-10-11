Umjetna inteligencija rangirala je najbolje navijače reprezentacija, gdje su hrvatski navijači?

Internetska stranica Givemesport s pomoću umjetne inteligencije analizirala je navijače nogometnih reprezentacija, složila je 20 najboljih. Po tome, najbolje navijače ima reprezentacija Argentine. Ako se pitate na kojem su mjestu navijači naše reprezentacije, vjerojatno ćete se razočarati, nema ih među 20 najboljih. S obzirom na veličinu naše zemlje i broj hrvatskih navijača, držimo da su zaslužili visoko mjesto jer redovno prate našu reprezentaciju na svim utakmicama, i kad su brojčano slabiji na tribinama, kao u sad u Češkoj, znatno su glasniji od suparničkih navijača.
No, umjetna inteligencija je imala svoje parametre i izabrala 2o najboljih. Evo poretka najboljih 20:
1. Argentina
2. Škotska
3. Irska
4. Nigerija
5. Brazil
6. Gana
7. Meksiko
8. Engleska
9. Francuska
10. Turska
11. Urugvaj
12. Egipat
13. Južna Koreja
14. Italija
15. Kolumbija
16. Njemačka
17. Španjolska
18. Potugal
19. Nizozemska
20. SAD
