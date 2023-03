Umjesto da se žali na suce, izborniku Tucku bi bilo bolje da uvidi svoje pogreške i ispravi ih

Hrvatski su vaterpolisti na turniru Svjetskog kupa u Zagrebu prikazali prilično dobru igru, pokazali su da tu ima kvalitete, ali izgubili su dvije ključne utakmice: s Italijom i Mađarskom. I zbog toga neće otići na završnicu tog natjecanja u Los Angelesu (od 30. lipnja do 2. srpnja). A kad pogledamo popis sudionika tog Final Sixa u Kaliforniji, vidimo da su tamo (uz Amerikance koji su domaćini) otišle sve najjače vaterpolske reprezentacije u ovom trenutku: Italija, Mađarska, Španjolska, Srbija i Grčka. Samo nema Hrvatske, europskog prvaka iz Splita. A još smo bili domaćini kvalifikacijskog turnira. I svejedno nismo uspjeli.

Ako plasman nije važan...

U svojem istupu nakon poraza od Mađara (10:13) naš izbornik Ivica Tucak malo se očešao o suce...

– Kada Talijani jure "egal", onda je to malo drukčiji kriterij nego kad to čine Hrvati. Ono što ostavlja gorčinu je kriterij sudaca prema nama, prema jednom Vrliću, recimo. Pa, to je najbolji sidraš na svijetu.

Ali rekao je i nešto što ga u neku ruku razotkriva:

– Pogađali smo blokove, bili smo nepripremljeni, mlohavi. Nismo ušli onako čvrsto kako sam očekivao i što sam tražio – napomenuo je izbornik.

A što je očekivao? On je stalno govorio, počev od najavne konferencije za novinare u Zagrebu, da nam plasman nije važan.

– Nećemo se opterećivati mjestom koje ćemo osvojiti, uostalom ne dijele se ovdje ni zlata, ni srebra, ni bronce, ali cilj postoji, a on je odigrati turnir što bolje – kazao je tada.

I to je stalno ponavljao, a slijedili su ga i igrači...

Podcijenio je ovo natjecanje, igrači su bili mlohavi, a ne čvrsti, kako on sam kaže, jer su, podsvjesno, razmišljali na ovaj način: ako to nije toliko važno, zašto bismo se ubijali u okršajima s ratobornim Mađarima?

A napravio je Tucak još nekoliko pogrešaka, među kojima nam je posebno zapelo za oko micanje Harkova na krilo, umjesto da bude poludesno, u zoni šuta, i da možda on bude naš Zalanki. A još je Harkova opteretio i obrambenim zadacima, pa je on zarana skupio osobne pogreške i od njega nismo vidjeli gotovo ništa.

I drugi grade momčad

Bilo je toga još, no zapravo možemo se složiti s Tomislavom Paškvalinom, našim dvostrukim zlatnim olimpijcem (Los Angeles 1994. i Seul 1988.), koji je na portalu Večernjeg lista iste večeri komentirao svaku utakmicu naše vrste. A nakon poraza od Mađarske rekao je:

– Mađari su nas večeras nadigrali. Od samog početka bili su u žestokom presingu, a mi nismo bili u utakmici. Odigrali su, posebno na početku, kao Talijani u posljednjoj četvrtini s nama. Jak, žestok presing, tu su zarađivali po 20-ak sekundi našeg napada, a onda su se povlačili u zonu. Ni naš golman Bijač nije imao svoj dan, a oni su imali sjajnog Zalankija, koji nam je dao sedam golova. Imali su i dobru kontru. Na žalost, naš igrač više nije bio onakav kakav je bio ovih dana i bodovi su izgubljeni – secirao je našu igru popularni Paškva optimistično dodavši:

– No, kao što sam govorio tijekom cijelog turnira, moramo biti svjesni činjenice da je ovo momčad koja se gradi i za koju moramo imati strpljenja!

A dobro, ali i Mađari i Talijani grade momčad, ali usput su u Zagrebu ovjerili i vizu za Los Angeles. Tako to rade vodeće vaterpolske sile svijeta u vječnoj borbi za medalje. Naši kao da posustaju u toj utrci. Nismo zaboravili europsko zlato iz Splita, to nikako, samo ni ono ne može biti pokriće za sve češće posrtaje.