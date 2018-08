Udar na svjetskog prvaka: Idiot je, propalica zbog koje ne spavam noću

Tyson Fury (25-0, 19 KOs) u posljednjem intervjuu za tabloid The Sun tvrdi kako je on najbolji teškaš svih vremena, a da je njegov sunarodnjak Anthony Joshua od britanskog boksa napravio lakrdiju, piše Fightsite.

Svjetskog prvaka je nazvao 'idiotom' jer konstantno, kako on smatra, izbjegava meč koji on toliko silno želi – onaj protiv Amerikanca Deonataya Wildera (40-0, 39 KOs).

- Ako je istinski borac, trebao je prihvatiti taj meč. On to nije učinio, pa sam ja to morao učiniti umjesto njega. Ne bojim se potući s bilo kime, pa niti u dvorištu iza kuće - jasan je Fury.

Prema najavama Wilder i Fury bi se trebali sučeliti 10 ili 17. studenog (ili prosinac) u Las Vegasu ili New Yorku. Doduše, ugovori još nisu potpisani pa niti ovaj dvoboj nije potpuno siguran. Ipak, prema svemu što se može pročitati u medijima posljednjih dana, prilično je izvjesno da ćemo Furyja gledati upravo protiv Wildera nakon što za nekoliko dana odradi drugi nastup (18. kolovoza) po povratku u profesionalni boks. Tada ga u Belfastu čeka Francesco Pianeta (35-4-1, 21 KOs).

- Ne mogu po noći spavati jer razmišljam o tome kolika je propalica Anthony Joshua. Samo razmišljam o tome da svoju šaku nabijem u njegovu vilicu - dodao je Fury, koji vjeruje da bi i Wilder mogao pasti od njegovih šaka.

- Razmišljam i o tome da bi mogao hladno nokautirati Wildera. Pogodit ću ga tako jako da će se izvrnuti na podu - dodaje 'Kralj cigana'.

Planovi Furyja su jasni; najprije svladati Pianetu, zatim nokautirati Wildera i uzeti mu njegov WBC pojas, a zatim iduće godine pobijediti i svog sunarodnjaka Joshuu u 'svebritanskom' dvoboju. Sada samo treba krenuti s realizacijom ovog vrlo ambicioznog plana. Mnogi smatraju da za njega nema kvalitetu…

- Obojicu ću ih pobijediti i to dva puta svakoga. Samo da pokažem da su obojica sranje od boksača. Pobijedit ću ih na taj način da ljudi neće moći vjerovati.

- Ljudi me gledaju i slušaju i misle da sam luđak. Nije me bilo sve ovo vrijeme, ali ja sam najveći teškaš svih vremena. Najveći ikada… Ljudi neki smatraju da sam arogantan, ali ja sam samo najbolji. A s najboljim se ne igraš. Svaki put kada nešto kažem, spreman sam to i poduprijeti u ringu - dodaje.

Furyja u ozbiljnom meču nismo vidjeli još od dvoboja protiv Vladimira Klička. Tada je šokirao svijet pobijedivši Ukrajinca i uzevši mu pojaseve svjetskog prvaka. Slava i novac su ga koštali gubitka fokusa na boks pa je vrlo brzo ostao bez svojih pojaseva radi skandala s drogom.