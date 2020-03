U velikom manchesterskom derbiju United pobijedio City

U velikom manchesterskom derbiju United je na Old Traffordu pobijedio City s 2-0 načinivši veliki korak prema željenom četvrtom mjestu na ljestvici engleskog prvenstva.

Drugu uzastopnu pobjedu i treću u posljednja četiri gradska derbija crvenim vragovima donijeli su Anthony Martial golom u 30. minuti, te Scott McTominay u šestoj minuti nadoknade.

Kod oba gola, a posebno kod drugog, 'proslavio' se Cityjev vratar Ederson. Kod prvog gola Brazilcu je lopta prošla ispod ruke, dok je kod drugog 'asistirao' McTominayju za pogodak u praznu mrežu s više od 30 metara.

Nakon što je pokupio jednu dugačku loptu, Ederson je bacio prema Fernandinhu, no to je učinio loše i do lopte je prvi došao McTominay i s više od 30 metara zabio u prazna vrata.

Unitedu je to prvi 'double' protiv Cityja nakon što se Alex Ferguson oprostio, a posljednji put dobili su oba susreta u jednoj sezoni protiv gradskog suparnika u sezoni 2009/10.

U prvom nedjeljnom susretu Chelsea je na Stamford Bridgeu bez većih problema pobijedio Everton s 4-0 ostvarivši tek drugu ligašku pobjedu u zadnjih sedam kola.

Golove za "Bluese" zabili su Mason Mount (14), Perdo (21), Willian (51) i Oliver Goroud (54). Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede.

Na ljestvici vodi Liverpool s 82 boda, Manchester City je drugi s 57 bodova, Leicester City na trećem mjestu ima 50 bodova, a Chelsea na četvrtom mjestu ima 48 bodova. Manchester United je peti s 45 bodova.