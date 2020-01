U subotu stižu Matutinovićevi Rusi za završnu glazuru

Blagdani su malo ispresijecali pripreme naših vaterpolista i vaterpolistica za Europsko prvenstvo u Budimpešti, koje počinje 12. siječnja, ali sada više nema popusta.

Od jučer su i jedni i druge u Zagrebu na završnim pripremama. Vaterpolistice imaju čak i manje vremena jer ženski dio prvenstva (zbog razlika u sustavu natjecanja) počinje 12., dok će naši vaterpolisti svoju prvu utakmicu s Njemačkom odigrati dva dana kasnije, 14. siječnja.

– Nemamo puno vremena na raspolaganju, cijele su ove pripreme, uostalom, počele u jeku, odnosno sada u pauzi klupske natjecateljske sezone te nam je zato cilj iskoristiti svaki trenutak – kaže izbornik muške vrste Ivica Tucak.

Bijaču i Bušlji fale mečevi

Na desetodnevnim pripremama u Australiji hrvatski su dupini postigli sve tri pobjede u prijateljskim ogledima s reprezentacijom domaćina (koju vodi naš Elvis Fatović), ali to ne znači da u našim redovima nema stanovitih – nećemo reći problema, ali poteškoća svakako da.

Uoči Nove godine poraženi smo u utakmici Svjetske lige u Beogradu od Srbije i iskazali neke manjkavosti u igri.

Dijelom i zbog toga što naš dvojac iz Pro Recca nije ove sezone odigrao dovoljno utakmica: vratar Marko Bijač zbog ozljede glave, a branič Andro Bušlje zato što ne igra susrete talijanskog prvenstva (nego samo Ligu prvaka). A još prije su zbog ozljeda otpali Ivan Krapić i Anđelo Šetka.

No u reprezentaciji je sjajno ozračje i sljedeći dani će, uvjereni smo, biti maksimalno iskorišteni za što bolju pripremu. A u tome će im pomoći i njihovi sparing-partneri, reprezentativci Rusije koju odnedavno vodi naš proslavljeni stručnjak Dragan Matutinović (usput trenira i moskovski Dinamo).

Rusi stižu u nedjelju 5. siječnja, a u utorak 7. siječnja Hrvatska i Rusija će odigrati i službenu prijateljsku utakmicu koju će prenositi i HRT.

– Bit će to neka vrsta posljednje provjere. Vrijeme do polaska u Budimpeštu iskoristit ćemo za stavljanje završne glazure jer ćemo sada u Zagrebu raditi na specifičnim taktičko-tehničkim detaljima i s puno videoanalize – najavio je Tucak.

BVSC za uvod u Budimpeštu

Djevojke će se također sljedećih dana pripremati u Zagrebu, ali će u Mađarsku otputovati ranije, već 9. siječnja.

– Dogovorili smo u Budimpešti jednu oglednu utakmicu s njihovim jakim prvoligašem BVSC-om i to u večernjim satima. Od 10. siječnja trenirat ćemo samostalno i nadam se spremno dočekati prvu utakmicu s Mađaricama 12. siječnja u 19.30 sati – napominje izbornik hrvatskih vaterpolistica Marijo Ćaleta, inače također Šibenčanin kao i Tucak.

U ženskoj je vrsti nešto više zdravstvenih poteškoća: mlada Korina Jureša zbog viroze je propustila nekoliko zagrebačkih treninga na koncu 2019., ali sada je već puno bolje. A kakvo je stanje s Petrom Bukić, jednim od oslonaca naše reprezentacije?

– Petrin oporavak ide jako dobro i to me posebno veseli. Osjeća još bolove, ali podnosi to i normalno trenira – precizirao je izbornik Ćaleta.

Izbornik ženske reprezentacije trebao bi konačan popis 13 igračica za Europsko prvenstvo objaviti 6. siječnja, dok će izbornik muške vrste to učiniti koji dan kasnije. Nadajmo se da nikakvih novih ozljeda neće biti i da će obje naše vrste pružiti svoj maksimum u ovom trenutku.

Podsjetimo, muški su u skupini s Njemačkom (igramo 14. siječnja), Crnom Gorom (16. siječnja) i Slovačkom (18. siječnja) i bore se za medalju (i odlazak na Olimpijske igre u Tokiju), dok su ženske u skupini s Mađarskom (12. siječnja), Grčkom (13. siječnja), Srbijom (15. siječnja), Rusijom (17. siječnja) i Slovačkom (19. siječnja) i apetiti su im nešto skromniji – ulazak u četvrtfinale (igra se 21. siječnja) bio bi za njih veliki uspjeh.