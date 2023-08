Jedan od najvažnijih ljudi Mate Rimca: Ovakvu međunarodnu ekipu nikad prije nisam vidio

Upravo dolazećeg tjedna u Hrvatskoj će se, na stazi Mičevec pored Zagreba, održati sasvim posebno prvenstvo utrka automobila. Formula Student Alpe Adria okupit će više od 1500 mladih inovatora iz 25 zemalja svijeta koji će predstaviti svoje bolide jednosjede, nalik onima iz formule 1 kojima će se natjecati u nekoliko kategorija gdje će moći pokazati svoju stručnost i inovativnost pred nekim od najkompetentnijih ljudi vrhunske automobilske industrije. Formule studenata iz cijelog svijeta ocjenjivat će stručnjaci iz samog vrha autoindustrije kao što su formula 1, Aston Martin, Porsche Engineering, Rimac Technology, Bugatti Rimac, Mercedes AMG Formula E, AVL, McLaren Racing i Ferrari.

Jedan od glavnih ljudi eventa je predsjednik žirija za inženjersko projektiranje na natjecanju u Mičevcu Marco Arnoletti iz Bugatti Rimca. Bugatti Rimac je i glavni partner ovog vrijednog događaja. Inače je Marco sudjelovao i na pet relija Dakar te je 2016. godine bio i viceprvakom u FIA-inu reli prvenstvu side-by-side vehicle kategorije. Razmijenili smo nekoliko pitanja o događaju i Mičevcu kao i o radu u Bugatti Rimca te budućnosti automobila.

Je li ga uopće iznenadio interes za Formulu Student kod nas i među našim studentima?

– Da budem iskren, ne sasvim, jer u svom prošlom iskustvu na Formula Student Events naišao sam na studente s puno interesa i strasti za inovacijama, s puno pažnje o tome kako se automobilski sport i industrija razvijaju. Ti mladi inženjeri razumiju pravu svrhu Formula Student natjecanja, a to je uklanjanje jaza između akademskog svijeta i stvarnog radnog okruženja. U tom su smjeru pokazali da su otvoreni za promjene i da su u potpunosti prihvatili nove izazove elektrifikacije automobilske industrije. Također, ne bih više smatrao električne automobile formulom za studente i općenito električne natjecateljske automobile novom disciplinom. U natjecanjima Formule Student, stupanj promjena u timovima s klasičnim automobilima koji su prešli na hibridni ili električni automobil u posljednje dvije godine bio je impresivan. Trud koji su različiti timovi uložili u ove automobile je impresivan, a tehnička pozadina koju su stekli bit će vrlo strateška prednost za ove mlade inženjere kada prvi put pristupe automobilskoj industriji.

Rimac je već bio partner velikog događaja u e-formula sportu u prvoj sezoni Formule One-E. Kakvo iskustvo tvrtka može izvući iz takvih događaja?

– Jedan od ključnih elemenata svakako je mogućnost učenja kako razvijati električnu tehnologiju u okruženju visokih performansi i iskoristiti njezin puni potencijal. Uzmimo automobil koji su razvili Rimac Automobili: Nevera je oborila nekoliko rekorda u pogledu uzdužnog ubrzanja, maksimalne brzine, vremena kruga utrke. Rimcu je to pošlo za rukom zahvaljujući iskustvu koje je tim stjecao godinama radeći na različitim programima i primjenjujući to znanje na Neveru.

Očito Bugatti Rimac može privući talentirane mlade ljude iz ovakvih događaja, je li to bio slučaj do sada?

– Prošle godine na natjecanju Alpe Adria zaposlili smo nekoliko ljudi. Neki od timova koji sudjeluju u natjecanjima studenata formule su na razini Formule 3, ti inženjeri predstavljaju budućnost automobilske industrije i to je izvrsna prilika za nas da zaposlimo neke od njih.

Utrke će se održati na stazi Mićevec, vidjeli smo Rimčeve prototipove kako se tamo voze. Jeste li isprobali ovu stazz, što mislite o njoj?

- Definitivno se odlično uklapa u organizaciju Alpe Adria i mislim da je možda čak i bolja one u Novom Marofu gdje se vozilo prošle godine a koja je također bila odlična. Da, koristimo ovu stazu za razvoj naših vozila i naši inženjeri dolaze tamo kako bi podržali aktivnosti testiranja vozila. Osobno još uvijek nisam imao priliku sam isprobati sklop, nažalost prezauzet sam da vodim tim u uredu... ali samo je pitanje vremena!

Kod utrka, fokus je također na inovacijama. Možemo li u Mičevcu očekivati neke nove i zaista inovativne sustave?

– Definitivno. Prošle godine na natjecanje su došle tri momčadi s hibridnim konceptima od kojih je jedan redovito kružio po stazi pri čemu je sustav stalno ispravno radio. Ove će godine mnogi drugi timovi doći s alternativnim hibridnim konceptima. Hibridizacija ovih automobila vrlo je složena i trud koji ti ljudi ulažu u svoje automobile je nevjerojatan. Također, koncepti vozila bez vozača počinju se širiti među timovima, a to je također veliki tehnički izazov.

Imamo i dvije nove zanimljive discipline, Driverless i Hydrogen. Možete li nam reći nešto više o njima?

– Iz moje perspektive nema jasnog odgovora na masovni automobilski prijevoz s ovom ili onom tehnologijom. Sada možemo proizvoditi električna vozila usporedivih performansi i sličnih dometa u odnosu na vozila s unutarnjim izgaranjem, ali mora postojati električna infrastruktura koja će ovu promjenu u voznom parku činiti održivom. Ali što je još važnije, mora postojati primarni izvor energije koji ne smije biti fosilno, inače ćemo problem emisija samo premjestiti negdje drugdje u proizvodnom lancu. Vodik ima točno isti problem. Prednost mu je upotreba konvencionalnih motora s izgaranjem uz manje izmjene, ali infrastrukturu za punjenje gorivom treba dramatično poboljšati, inače ova tehnologija ne može funkcionirati. Osim toga, skladištenje vodika i dalje je izazov. Rješenja vozila bez vozača također je vrlo zanimljiva tehnologija. Nije tajna da naš partner blizanac, Rimac Technology, već neko vrijeme radi na ovom rješenju. Omogućuje vozačima koji nisu vrhunski profesionalci da iskuse potencijal automobila od 2000 konjskih snaga poput Nevere s punim performansama. Općenito, vjerujem da će ADAS sustavi biti jedno od područja najvećeg razvoja u nadolazećoj budućnosti.

Dolaze i suci iz drugih tvrtki. Po mom mišljenju, vrlo je hrabro pokazati im potencijalno ključna rješenja, zar ne?

- Na natjecanju Alpe Adria kriterij odabira sudaca za statičke discipline je impresivno visok. Prošle godine su nam dolazili ljudi iz McLarena F1, Aston Martina, Ferrarija, AVL-a, Mercedesa ili naravno Rimac Tech i Bugatti Rimac i mnogi drugi. Sve je to bilo moguće zahvaljujući pomoći Vincenza Bevilacque, ambasadora Alpe Adria i bivšeg predsjednika sudaca. Na primjer, ja sam ovdje na natjecanju zbog Vincenza, tako da mu puno dugujem. Iz moje perspektive studenti bi ovo trebali shvatiti kao priliku za razmjenu mišljenja sa stručnjacima iz automobilske industrije kako bi poboljšali performanse svojih vozila, a to se dogodilo prošle godine tijekom razgovora gdje su se dobivale povratne informacije nakon završetka statičkog događaja. Ovo je također vrlo važna faza cijelog natjecanja, vrlo je korisna za učenike. Organizatori Alpe Adria posvetili su posebnu pozornost ovoj fazi i mnogi studenti imaju koristi od toga.

Što mislite kakva će biti budućnost automobila, vjerojatno električni, ali hoće li to biti vodik ili baterije?

Po mom mišljenju, moramo razlikovati masovni prijevoz i luksuznu marku visokih performansi. U drugom slučaju, vjerujem da će emocija prema automobilima koji idu na motore s unutarnjim izgaranjem još dugo biti prisutna. Pretpostavljam, međutim, da će hibridni koncepti i elektrifikacija i dalje podržavati konvencionalnu tehnologiju pogona, odnosno da će takvi motori biti prisutni još nekoliko godina. Kada se radi o masovnoj proizvodnji vozila, stupanj tehničkog poboljšanja tehnologije baterija i gorivnih članaka poboljšava eksploataciju potpuno električnih vozila povećanjem dosega i smanjenjem troškova, ali kao što sam već rekao, električnom infostrukturom i dostupnošću primarnog izvora energije morat će se sukladno upravljati strateški na više razine. Što se tiče automobila na vodik, mislim da smo na samom početku ove tehnologije pa je još prerano davati bilo kakve prognoze. Automobili bez vozača su tema, ali napredak je zasad ograničen.

Gdje smo s tim?

- Svjestan sam da mnoge tvrtke rade na ovoj tehnologiji, uključujući P3 Mobility, vjerujem da će u sljedećih nekoliko godina mnogi proizvođači originalne opreme predstaviti svoj koncept i to će se dramatično proširiti u cijeloj automobilskoj industriji do kraja desetljeća.

Kako ste se pridružili Bugatti Rimcu?

– Bio sam zaposlenik Aston Martina, tada sam bio menadžer koji je radio na platformi srednjeg motora. Jedan od mojih viših menadžera, Emilio Scervo, postao je CTO Bugatti Rimac i zamolio me da mu se pridružim kao glavni inženjer pogona.

Što mislite o Bugattiju Rimac kao tvrtki?

– To je nova tvrtka s novom vizijom. Volim izazove i ovo je definitivno najveći u mojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Našao sam vrlo mlado i pravo okruženje, međunarodnu ekipu kakvu nikad prije nisam vidio. Pretpostavljam da je najveća stvar kod Bugattija Rimca činjenica da je stvoren prije manje od dvije godine te sada trebamo stvoriti vlastito nasljeđe, a ja sam sretan što sam dio toga u ovom specifičnom povijesnom razdoblju. Imamo puno posla, ali naš Powertrain tim (ekipa za razvoj pogonskih sustava) je tehnički vrlo pripremljen i talentiran, svi smo vođeni visokom motivacijom i strašću, a okruženje je vrlo prijateljsko i podržavamo jedni druge na dnevnoj bazi. Svi ujutro rado dolaze u ured, a to je jedna od stvari na koju sam najviše ponosan.

Vjerojatno ste upoznali Matu Rimca, što nam možete reći o njemu i suradnji s njim?

– Nakon što sam ga prvi put sreo licem u lice i nakon što sam s njim radio više od 1,5 godine, još sam više impresioniran. Ima ogromnu viziju budućnosti i sposobnost da zamisli što želi dizajnirati i smjerove kojima želi krenuti. On je vrlo iskrena, pristojna i skromna osoba, osjećate se ugodno kada razgovarate s njim, a to je vrlo važno i korisno u svakodnevnom poslovnom odnosu. Uvijek je vrlo otvorenog uma, u smislu da je uvijek otvoren za sučeljavanje o temama gdje ponekad neizbježno mogu postojati malo drugačiji stavovi.

Na kraju i Dakar, bili ste nekoliko puta.

- Odmalena sam sanjao o motorsportu; Bavim se rally natjecanjima više od 12 godina, imam 6 sudjelovanja na Dakar rallyju kao suvozač i 2016. sam FIA viceprvak svijeta u rally raid T3 kategoriji. Smatram se vrlo sretnim što sam u jedinstvenoj poziciji da dizajniram trkaća i vozila visokih performansi s jedne strane i testiram ih na najpoznatijim svjetskim FIA natjecanjima s druge strane. To mi omogućuje širok pogled i razumijevanje cjelokupnog koncepta automobila, od dizajna do testiranja, a to mi puno pomaže u mom svakodnevnom inženjerskom radu. Inženjeri i menadžeri rijetko imaju priliku sjesti u automobil i utrkivati se, to radi profesionalna posada, tako da je ova prilika za mene plus, omogućuje mi da zagrlim ovaj svijet iz dvije različite perspektive.