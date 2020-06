U Hrvatskoj živi već dvije godine: 'Ovdje smo jako sretni!'

O Poljaku Damianu Kadzioru nije se puno znalo kad je dolazio. Dinamo je tražio krilnog napadača, ciljao je jednog, no onda se pojavio on, mlađi i dvostruko jeftiniji.

Kadzior koji je bio i mlađi i dvostruko jeftiniji. I apsolutno je pogođena kupnja tog danas 27-godišnjeg igrača koji je igrajući u Dinamu postao i poljski reprezentativac. Vrijeme brzo ide, uskoro će dvije godine otkako je u Maksimiru.

Kako biste opisali te dvije godine?

– Bilo je to vrhunsko razdoblje u mojoj karijeri, postigli smo odlične rezultate u ligi, također i u Europi. Očekujem da i ovu sezonu što prije zaključimo kao prvaci. Dovoljno je reći jednu riječ o te dvije godine – super! I individualno i momčadski.

Hvala Bjelici na svemu

Kakav je vama i supruzi život u Zagrebu, što radite u slobodno vrijeme?

– Lijep i zanimljiv. Kad imamo slobodnog vremena, rado odemo do Jaruna, Bundeka ili u park Maksimir. U gradu ima i puno dobrih restorana, a odemo i izvan Zagreba, bili smo na Plitvicama, u Opatiji... U svakom slučaju, jako smo sretni u Zagrebu.

U 70 utakmica postigli ste 20 golova, ali i 21 asistenciju, jeste li zadovoljni statistikom?

– Jesam, statistika pokazuje da češće od svake druge utakmice nešto napravim. No, uvijek može biti i bolje, pokušat ću još poboljšati svoju statistiku.

Koji vam je najdraži gol za Dinamo?

– Golovi protiv Hajduka ovdje u Maksimiru, ali i kad smo s 2:0 u zadnjem derbiju pobijedili na Poljudu.

Jeste li se priviknuli na pritisak u Dinamu i na to da se mora pobijediti u svakoj utakmici?

– Jesam, jer ako želite igrati u Dinamu, onda se i na takve stvari morate priviknuti. Nemam s time problema, znam da igram u takvom klubu i momčadi koja mora pobjeđivati, jednostavno morate prihvatiti taj pobjednički mentalitet.

Zvali su vas u MLS, ali niste otišli iako je ponuda financijski bila jako dobra?

– Novac mi nije na prvome mjestu, želim biti zadovoljan kao igrač. Ako ste u dobrom klubu kao što je Dinamo, ako svako malo igrate protiv velikih europskih momčadi kao što je Manchester City, morate biti sretni, a za mene nije vrijeme da idem u MLS.

Kakve su vam osobne želje i ambicije?

– Želio bih biti sretan svaki dan, dolaziti sretan na trening, biti u dobroj formi... I zadovoljan sam sa svime što mi se dogodilo. A visoke ambicije uvijek morate imati. Možda jednog dana dobijem i poziv nekog kluba iz jedne od najjačih pet europskih liga. Možete sanjati o velikom klubu, ali da bi se to dogodilo, netko vas treba i poželjeti i dovesti.

Doveo vas je Bjelica, jeste li se zabrinuli kad je otišao?

– Nisam. To je profesionalizam. Danas ste tu, sutra na drugoj adresi. Hvala treneru Bjelici na povjerenju koje mi je dao i želim mu sreću u nastavku karijere.

Kako ste proživljavali tu krizu s trenerom, plaćama, stankom zbog korone, puno se toga odjednom događalo?

– Sve je to već daleko iza nas. Kapetan Ademi je sve rekao o tome i nema smisla vraćati se na to. Krenuli smo u nastavak sezone i ispred nas je samo pozitiva.

Kako ste proveli vrijeme kad je nogomet stao, što ste radili po cijele dane?

– Uh, bila su mi to teška dva mjeseca. Ja sam tip koji mora biti u pokretu, ne mogu samo sjediti kod kuće. Puno sam trenirao u to vrijeme, najviše s Moharramijem, u parku Maksimir, u teretani, a uz to sam sa suprugom stalno išao u šetnju.

U Poljskoj je bilo puno više zaraženih i preminulih, kako su prošli vaši bližnji koji ondje žive?

– Stalno sam zvao svoje u Poljsku i provjeravao što se događa i kako su. Ovo je dosta teško razdoblje za Poljake, ovdje u Hrvatskoj je situacija puno bolja, koronavirus je gotovo stao, a u Poljskoj svaki dan ima dosta novozaraženih. U mojem gradu Białystoku situacija nije tako teška kao u drugim područjima, ali sam ipak zabrinut za obitelj i njihovo zdravlje.

Je li netko iz poljske reprezentacije imao problema s bolesti?

– Bila su zaražena dvojica igrača koji igraju u Italiji, ali sada je i s njima sve u redu.

Novi trener, nove ideje

Zanimaju li se vaši suigrači iz reprezentacije, kao Lewandowski, o Dinamu i HNL-u?

– Kad smo zajedno, stalno me o tome pitaju, a pita me i Robert Lewandowski jer je on naš kapetan. Zanima ih i kako je meni u Dinamu, kakav je Dinamo, u kakvoj sam formi. No, kad dođem na okupljanje, svi oni već znaju naše rezultate. A još bolje znaju za Dinamove rezultate u Europi. Dinamo ima veliki ugled.

S Jovićevićem ste krenuli pobjedom, momčad i igra izgledali su gotovo isto kao kod Bjelice, no je li se s novim trenerom što promijenilo u radu?

– Jovićević na svakom treningu ima neke nove ideje. Bjelica je s nama napravio sjajne stvari, ali sada su nova vremena, novi trener i svaki je igrač angažiran u nastojanju da se dokaže novom treneru. A atmosfera je i dalje odlična. Mogu govoriti samo u svoje ime, ambiciozan sam igrač i moram i kod novog trenera nastaviti igrati jednako kvalitetno kao i prije. Trener može neke stvari mijenjati, donijeti neke ideje, ali svaki igrač na svojoj poziciji mora uvijek biti usredotočen, angažiran i mora se truditi da bude još bolji.

Kakav je dojam na vas ostavio Jovićević, sigurno ste razgovarali, što vam je rekao?

– Puno smo puta razgovarali, pogotovu dok nisam potpisao novi ugovor, ali i sad dosta razgovaramo, na treningu i nakon treninga. Vidim da je od onih trenera koji vole razgovarati s igračima i to mi je u redu jer volim znati što trener od mene očekuje. Razgovaramo i o konkretnim događajima na terenu, o nekim situacijama, što može biti bolje.

Za ponovno osvajanje naslova prvaka treba vam još samo nekoliko pobjeda, kako ćete ga proslaviti?

– U životu sam naučio da ne razmišljam naprečac, možda ćemo za tri tjedna i biti prvaci, ali sad igramo važnu utakmicu s Lokomotivom i fokusiran sam na to – zaključio je Damian.

