U Gružu se odlučuje o domaćinu završnog turnira, osiguran prijenos svih utakmica

Od četvrtka do subote u U Dubrovniku i Splitu na rasporedu su dva posljednja turnira u Premijernoj regionalnoj vaterpolskoj ligi. Posebno će biti uzbudljivo u Gružu gdje će Jug AO i Novi Beograd u izravnom dvoboju odlučivati o pobjedniku ligaškog dijela, a time i o domaćinu završnog turnira. U ovom trenutku, tri kola prije kraja, Beograđani imaju tri boda više od Dubrovčana, a jugaši su jedini poraz doživjeli u petom kolu od Radničkog (9:10), koji je sada na trećem mjestu i također je ozbiljni kandidat za završnicu.

Ljubitelje vaterpola razveselit će vijest da je s Arenasportom dogovoren prijenos svih utakmica dubrovačkog turnira. Program počinje u četvrtak u 17 sati prijenosom utakmice Jadran (HN) - Novi Beograd. Istoga dana u Gružu se još sastaju Mladost i Primorac (18.45) te na kraju dana (20.30) Jug AO i Šabac, kojega s trenerske klupe vodi bivši jugaš Emil Nikolić. Dvoboj koji se najviše iščekuje, onaj između gospara i Novobeograđana, na rasporedu je u petak u 18.45 sati.

U Splitu se u četvrtak sastaju: Partizan - Solaris (17.15), Jadran - Radnički (19) i Mornar BS - Crvena zvezda (20.45).

U subotu ćemo tako doznati domaćina završnog turnira regionalaca, ali jednako tako i tko će kao posljednji napustiti premijerni razred regionalne lige. Najvjerojatnije će to biti kotorski Primorac (umjesto njega ući će naše Primorje), a predzadnji u ligi (mogao bi to biti šibenski Solaris) razigravat će za ostanak s drugoplasiranom momčadi iz A1 lige, a to je valjevski Valis.